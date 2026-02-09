Es ist ein ganz und gar unauffälliges Haus, natürlich ist es das, das ist ja die Sache. Weiß gestrichener Putz, dunkle Ziegel, Blumenkästen vor den Fenstern, eine Wand mit Schieferplatten verkleidet, wie es so viele hier in der Gegend sind, so zeigen es Fotos. Ein ganz normales Einfamilienhaus in Attendorn im Sauerland eben. Ein ganz normales Haus, das offenbar für ein Mädchen zum Gefängnis wurde.