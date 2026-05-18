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Frankfurt am MainDas Mädchen, das niemand kannte, bekommt eine Identität

Lesezeit: 3 Min.

Das „Mädchen aus dem Main“ hieß Diana und war zum Zeitpunkt ihres Todes 16 Jahre alt.
Das „Mädchen aus dem Main“ hieß Diana und war zum Zeitpunkt ihres Todes 16 Jahre alt. Polizei Hessen

Wer ist das „Mädchen aus dem Main“? Lange wusste niemand, wer die 16-Jährige in Frankfurt getötet haben könnte. Nun, ein Vierteljahrhundert später, nahm die Polizei den Vater fest.

Von Marcel Laskus

Am 31. Juli 2001 treibt ein weiblicher Körper im Main. Mit einem Band ist ein Sonnenschirmständer am Leichnam befestigt. Er hat den Körper wohl mit sich nach unten ziehen sollen, auf den Grund des Flusses, dorthin, wo ihn niemand sieht. Irgendwann aber bewegt sich der Leichnam wieder der Wasseroberfläche entgegen. Passanten entdecken ihn am Ufer auf der Höhe des Frankfurter Stadtteils Nied. Eingewickelt ist die Leiche in einen bräunlichen Bettbezug und in ein Frotteetuch, die Beine sind angewinkelt, fest an die Brust gepresst.

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