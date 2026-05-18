Am 31. Juli 2001 treibt ein weiblicher Körper im Main. Mit einem Band ist ein Sonnenschirmständer am Leichnam befestigt. Er hat den Körper wohl mit sich nach unten ziehen sollen, auf den Grund des Flusses, dorthin, wo ihn niemand sieht. Irgendwann aber bewegt sich der Leichnam wieder der Wasseroberfläche entgegen. Passanten entdecken ihn am Ufer auf der Höhe des Frankfurter Stadtteils Nied. Eingewickelt ist die Leiche in einen bräunlichen Bettbezug und in ein Frotteetuch, die Beine sind angewinkelt, fest an die Brust gepresst.