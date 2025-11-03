Seit Wochen sucht die Polizei nach dem Gemälde „Stillleben mit Gitarre“ und vermutet sogar einen Zusammenhang mit dem Louvre-Diebstahl. Doch weit gefehlt.

Es war nur ein winziges Bild, kaum größer als eine Postkarte. Aber es war ein echter Picasso. Und es war plötzlich verschwunden. Und die Aufregung groß.