Es war nur ein winziges Bild, kaum größer als eine Postkarte. Aber es war ein echter Picasso. Und es war plötzlich verschwunden. Und die Aufregung groß.
SpanienHausmeisterin findet herrenloses Paket – darin: ein verschwundener Picasso
Seit Wochen sucht die Polizei nach dem Gemälde „Stillleben mit Gitarre“ und vermutet sogar einen Zusammenhang mit dem Louvre-Diebstahl. Doch weit gefehlt.
Von Patrick Illinger, Madrid
