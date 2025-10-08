Beim Einsturz eines Gebäudes im Zentrum von Madrid sind mindestens zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Die Leichen seien am späten Abend fast zehn Stunden nach dem Unglück in den Trümmern gefunden worden, teilte der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt, José Martínez Almeida, mit. Zwei Personen galten am Dienstagabend weiterhin als vermisst.

Unter den vier zunächst als vermisst gemeldeten Personen waren laut Behörden drei Männer und eine Frau. Bei der Frau handele es sich um die Architektin, die den Umbau des Gebäudes leitete, hieß es. Bei dem Einsturz am Mittag waren zudem drei Arbeiter verletzt worden.

Das mehrstöckige Gebäude unweit des Opernplatzes war gegen 13 Uhr teilweise eingestürzt. „Mehrere Deckentragwerke des Gebäudes, das sich im Umbau befand, sind eingestürzt“, erklärte die Sprecherin der Madrider Notfalldienste, Beatriz Martín. Die Ursache des Unfalls sei bislang unklar. „Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen“, sagte Martín.

Einer der drei verletzten Männer erlitt laut Behörden eine Beinfraktur und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei Arbeiter wurden nur leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Umgebung der Einsturzstelle in dem bei Touristen beliebten Stadtviertel wurde unmittelbar nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt.

16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz, um die Trümmer zu sichern und nach den Verschütteten zu suchen. Dabei kamen auch Spürhunde und Drohnen zum Einsatz. Die Operation war zunächst noch nach Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt worden, wenn auch stark eingeschränkt.

Nach Angaben des Senders RTVE war für das Gebäude in der Calle Hileras, das früher Büros beherbergte, eine Umwandlung in eine touristische Unterkunft genehmigt worden. Die Stadt Madrid habe im Februar die entsprechende Lizenz für die künftige Nutzung als Beherbergungsbetrieb erteilt, hieß es.

Bürgermeister Martínez Almeida erklärte, es sei „schwierig“, dass die beiden noch vermissten Personen lebend gefunden würden. Zugleich betonte er, die Bauarbeiten seien „aus städtebaulicher Sicht ordnungsgemäß“ ausgeführt worden.