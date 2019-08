Madonna

Die US-Sängerin, 61, quält sich an ihrem Geburtstag mit Stretching-Übungen. Zum Ehrentag postete sie am Freitag bei Instagram ein Video, das sie beim Dehnen auf einer Gymnastikmatte zeigt. Dabei singt die Queen of Pop ihren Song "Rescue Me" und trägt ein Bühnenoutfit. "Es ist gut, beweglich zu bleiben", schrieb sie. Die Quälerei hat vor allem mit ihrer Tournee "Madame X" zu tun. Die beginnt am 12. September. (Foto: afp)