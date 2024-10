Im Gerichtssaal des Landgerichts Braunschweig wird eine Folge von Aktenzeichen XY gezeigt. Sie ist aus dem Jahr 2020 und rekonstruiert einen der bekanntesten Kriminalfälle der Welt: das Verschwinden von Madeleine McCann. Man sieht, wie die Ärztefamilie McCann 2007 mit Freunden in einer Ferienanlage an der portugiesischen Algarveküste Urlaub macht. Wie sie abends beim Essen zusammensitzen, abwechselnd nach ihren schlafenden Kindern schauen. Wie Madeleines Mutter irgendwann in ihr Apartment geht, ein geöffnetes Fenster sieht und das leere Bett ihrer Tochter. Die Dreijährige ist verschwunden und wurde bis heute nicht gefunden. „In einer Minute hat sich unser Leben in die schlimmste vorstellbare Situation verwandelt“, sagt Madeleines Vater.

Detailansicht öffnen Madeleine McCann verschwand im Jahr 2007 aus einer Ferienwohnung an der portugiesischen Algarveküste. (Foto: JOHANNES EISELE/AFP)

Alle im Braunschweiger Gerichtssaal blicken hoch zur Leinwand, auch der Angeklagte Christian B., 47. Seit Februar wird ihm wegen mehrerer Sexualstraftaten der Prozess gemacht, am Mittwoch forderte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer, Christian B. zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung zu verurteilen. Die Opfer sollen drei Frauen und zwei Kinder gewesen sein – doch die Person, die hier immer unsichtbar im Raum ist, heißt Madeleine McCann. Das Mädchen verschwand genau zu der Zeit, als auch Christian B. in Portugal war, in der Nähe des Hauses, in dem Christian B., ein damals wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafter Mann aus Würzburg, lebte. Seit Jahren wird deswegen gegen ihn ermittelt, bislang gibt es jedoch keine Anklage. Christian B. selbst bestreitet, etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun zu haben.

Wegen Madeleine ist der Prozess in Braunschweig in den Blickpunkt einer internationalen Öffentlichkeit gerückt, ihretwegen ist der Zuschauerraum voller britischer Journalisten. In den letzten Tagen geht es nun auch ganz konkret um das Mädchen. Nachdem die Folge von Aktenzeichen XY abgespielt worden ist, betritt der Zeuge Laurentiu C., 50, den Saal. Er gibt an, in einer Biogasanlage zu arbeiten, war in den vergangenen Jahren aber auch oft im Gefängnis. Dort hat er 2020 Christian B. kennengelernt, der parallel zu seinem Prozess eine ältere Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzt. Laurentiu C. war im Gefängnis ein ähnlicher Einzelgänger wie Christian B., weshalb dieser gerne zu ihm in den Haftraum gekommen sei. Christian B. habe dann Kaffee mitgebracht und ihm über sein Leben erzählt. Davon, dass er in Portugal eine ältere Frau zum Sex gezwungen und sie dabei gewürgt und misshandelt habe. Davon, dass er gerne mit einem VW-Bus in der Gegend herumfuhr, „Mädchen mitgenommen“ und mit ihnen „dieselben Sachen gemacht“ habe wie mit der älteren Dame.

Der Zeuge sagt, B. habe gefragt, ob man an vergrabenen Knochen noch DNA-Spuren finden könne

Er wisse nicht, ob das alles auch stimme, sagt der Zeuge, aber er könne sich noch gut daran erinnern, wie verstört er gewesen sei. Davon, dass Christian B. geradezu prahlerisch über seine mutmaßlichen Taten sprach und „immer wieder auf das Thema Kinder zurückkam, weil er dachte, ich bin pädophil und will es nur nicht sagen“. Mehrmals sei es darum gegangen, dass er Christian B. helfen solle, alte Spuren zu verwischen, erzählt Laurentiu C. Christian B. habe ihn gefragt, ob er für ihn ein Haus in Brand stecken und ihm einen Pass und einen Führerschein besorgen könne, das Geld dafür wolle er ihm überweisen lassen. Und irgendwann, sagt Laurentiu C., habe Christian B. wissen wollen, ob man an Knochen, die in der Erde vergraben wurden, noch DNA-Spuren finden oder Fingerabdrücke an einem Fensterbrett sicherstellen könne. Er sei nämlich einmal in Portugal durch ein offenes Fenster eingestiegen, um „reiche Leute zu beklauen“. Geld habe er keines gefunden, „aber ein Kind“. Das habe er dann in seinem Bus „mitgenommen“.

Detailansicht öffnen Diesen VW-Bus soll Christian B. einem Zeugen zufolge für seine Taten verwendet haben. (Foto: --/dpa)

Er habe nicht gewusst, wovon Christian B. redet, sagt der Zeuge, er sei aus Rumänien und gucke keine Nachrichten. Und so spricht die Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer aus, was alle denken: „Das deutet auf den Fall McCann hin.“ Der Fall, der hier nicht verhandelt wird. Der aber indirekt dazu führte, dass Christian B. nun in einem zerknitterten Leinenjackett und mit streng zurückgekämmtem Haar auf der Anklagebank sitzt. Denn zwei der Opfer, um die es in diesem Prozess geht, identifizierten ihn, nachdem sein Foto als Verdächtiger im Fall McCann 2020 um die Welt gegangen war. Eine Frau aus Deutschland will sein „schmieriges Grinsen“ wiedererkannt haben, nachdem sie die Folge von Aktenzeichen XY über Madeleine McCann gesehen und im Internet über den Fall recherchiert hatte. Sie war im Sommer 2007 zehn Jahre alt und mit ihren Eltern auf Urlaub an der Algarveküste, als sich ihr am Strand ein Mann näherte, sie nach ihrem Namen fragte, sie packte und ihr befahl, ihm beim Masturbieren zuzusehen.

Und eine Frau aus Irland sagt, sie habe Christian B. als den Vergewaltiger identifiziert, der 2004 in Portugal in ihr Apartment eingestiegen sei, sie über Stunden gefesselt, gequält, vergewaltigt und seine Handlungen gefilmt habe. Die Tat wurde nie aufgeklärt, die Frau ist bis heute davon seelisch und körperlich beeinträchtigt. Vor Gericht erzählte sie, woran sie in dem maskierten Mann, der keine Spuren am Tatort hinterließ, den Angeklagten wiedererkannte: an seinen „stechenden blauen Augen“.

Die Staatsanwaltschaft sieht Christian B. noch an seinem „Modus operandi“ dieser Tat überführt. Denn nicht nur habe Christian B. in Chats und selbstverfassten Texten immer wieder genau solche Szenarien beschrieben. Sondern die Vergewaltigung, wegen der Christian B. derzeit eine siebenjährige Haftstrafe absitzt, sei auch genau nach demselben Muster begangen worden: Christian B. war 2005 in Portugal maskiert und bewaffnet in das Hotelzimmer einer 72-jährigen Amerikanerin eingestiegen, hatte sie gefesselt, ausgepeitscht und schwer misshandelt, ein Haar auf dem Bett hatte ihn überführt. Vergewaltigungen, bei denen ein Täter irgendwo einsteige und dann seine sadistischen Fantasien umsetze, seien Kriminalisten zufolge äußerst selten, und hier fanden gleich zwei in enger räumlicher und zeitlicher Nähe statt. „Wer soll es sonst gewesen sein?“, fragt dann auch der Nebenklagevertreter der irischen Frau.

Detailansicht öffnen Die Ferienanlage in der Nähe der Stadt Lagos in Portugal, aus der Madeleine „Maddie“ McCann im Mai 2007 verschwand. (Foto: Steve Parsons/dpa)

Vor Gericht ist es allerdings ziemlich egal, ob es sonst niemand gewesen sein könnte. Sondern einem Angeklagten muss jede Tat unzweifelhaft nachgewiesen werden. Das aber stellte sich in dem Prozess als schwierig heraus. Christian B., den die Staatsanwältin als „typischen Serientäter, der nichts dem Zufall überlässt“ bezeichnet, schwieg routiniert und überließ es seinen Verteidigern, die Anklage zu zerpflücken. Es gibt keine Spuren von Christian B. an den Tatorten, nur Indizien und Zeugenaussagen, die man so oder so interpretieren kann. Die Vorsitzende Richterin hat dann auch im Sommer den Haftbefehl gegen Christian B. aufgehoben. Dieser war wegen der angeklagten Taten zusätzlich zu seiner aktuellen Haftstrafe verhängt worden war. Begründung: Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht.

Eine Entscheidung, die der Richterin viel Kritik einbrachte, nicht zuletzt von der Oberstaatsanwältin, die in ihrem Plädoyer mehrmals von einer „Fehlentscheidung“ sprach und schon mal Revision für den Fall eines Freispruchs in Aussicht stellte. Allerdings konnte auch sie Christian B. nur in einem der angeklagten Fälle unzweifelhaft an den Ort des Geschehens festnageln. 2017 war Christian B. auf einem Dorffest in Portugal festgehalten, der Polizei übergeben und später nach Deutschland ausgeliefert worden, nachdem er auf einem Spielplatz vor Kindern masturbiert haben soll. Er selbst erklärte damals, er habe nur uriniert.

Ziemlich klar wurde vor Gericht allerdings, mit welcher Art von Persönlichkeit man es bei Christian B. zu tun hat. Der psychiatrische Sachverständige, der die kriminelle Karriere des Angeklagten aus den Akten rekonstruiert hatte (B. wollte nicht mit ihm reden), erzählt von schwierigen Verhältnissen, in denen Christian B. aufwuchs. Er soll von seiner Pflegefamilie geschlagen worden sein, wurde bereits als Jugendlicher straffällig und entzog sich einer Haftstrafe, indem er sich nach Portugal absetzte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Christian B., den die Staatsanwältin einen „gefährlichen psychopathischen Sadisten“ nennt, wieder straffällig werde, sei extrem hoch, Christian B. gehöre „in die absolute Top-Liga der Gefährlichkeit“. Das Urteil soll kommende Woche gesprochen werden.