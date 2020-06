Ihr Bild kennt inzwischen die ganze Welt. Und dennoch fehlt von Madeleine McCann, genannt "Maddie", seit dem 3. Mai 2007 jede Spur. Jetzt scheint der Fall der verschwundenen Dreijährigen vor der Aufklärung: Am Mittwochabend verkündete ein leitender Ermittler des Bundeskriminalamts in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst, dass ein 43-jähriger deutscher Staatsbürger in dem Fall tatverdächtig sei. Am Donnerstagmittag will sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig dazu äußern. Eine Chronik der bisherigen Ereignisse lesen Sie hier.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat laut BKA ein Verfahren wegen des Verdachts des Mordes gegen den verurteilten Sexualstraftäter eingeleitet - er soll nach dpa-Informationen aktuell in Kiel wegen eines anderen Delikts in Haft sitzen. Am Donnerstagmittag will die Staatsanwaltschaft ein Statement zu dem Fall abgeben.