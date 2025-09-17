Zum Hauptinhalt springen

SexualstraftäterVerdächtiger im Fall Maddie aus Haft entlassen

Ein Polizeiauto steht vor der Justizvollzugsanstalt Sehnde, wo Christian B. bis Mittwoch inhaftiert war.
Ein Polizeiauto steht vor der Justizvollzugsanstalt Sehnde, wo Christian B. bis Mittwoch inhaftiert war. (Foto: Odd Andersen/AFP)

Christian B. hat eine Gefängnisstrafe wegen schwerer Vergewaltigung abgesessen. B. ist auch verdächtig im Fall der verschwundenen Maddie McCann.

Der im Fall der vermissten Maddie Verdächtige, Christian B., ist aus der Haft entlassen worden. Der 48-jährige Deutsche habe die Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde verlassen, sagte der Polizeipressesprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Christian B. hat eine Gefängnisstrafe, zu der er 2019 vom Landgericht Braunschweig im Wesentlichen wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt worden war, abgesessen.

Im Fokus ist der mehrmals vorbestrafte Sexualstraftäter seit einigen Jahren, weil deutsche Ermittler ihn im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht haben. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal. Im Juni 2020 informierte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend darüber, dass sie vom Tod des Mädchens ausgehe und einen Verdächtigen habe.

Sein Verteidiger sprach mit Blick auf die Verdächtigungen öffentlich von einer „massiven Vorverurteilungskampagne“. Es gibt keine Anklage in dem Komplex und es gilt die Unschuldsvermutung. Für die deutschen Ermittlungen zu dem Fall aus Portugal sind die Strafverfolger aus Niedersachsen zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig hatte.

