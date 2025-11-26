Macaulay Culkin , 45, erwachsen gewordener Film-Kevin, wäre gerne einmal allein vor der Haustür. Bei einem Auftritt in New York sinnierte der frühere Kinderstar laut Medienberichten über eine Fortsetzung der Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“, durch die er in den 1990er-Jahren berühmt geworden war. Culkins Idee für die Handlung: „Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß.“ Er arbeite wirklich viel und schenke seinem Kind nicht genug Aufmerksamkeit. „Das Kind ist deswegen sauer – und dann werde ich ausgesperrt.“ Anders als im ersten Teil würden keine Fallen für Einbrecher gestellt, sondern für ihn selbst. Er sei also einer Fortsetzung „nicht abgeneigt“, sagte der US-Schauspieler – wenn es „das Richtige“ sei.

Meghan, 44, Herzogin von Sussex, bestreitet einen Kleiderdiebstahl. Nach der Veröffentlichung des Trailers für ihre Netflix-Sendung „With Love, Meghan: Holiday Celebration“, in dem sie ein ampelgrün schimmerndes Designerkleid trägt, waren in den sozialen Medien Gerüchte aufgekommen, sie habe die Robe der Marke Galvan 2022 bei einem Fotoshooting für das Magazin Variety mitgehen lassen. Das Kleid mit dem Namen „Ushuaia“ soll einen Wert von rund 1500 Euro haben. Der Sprecher der Herzogin nannte die Behauptungen gegenüber dem People-Magazin „nicht nur kategorisch falsch, sondern auch in hohem Maße diffamierend“. Meghan habe bei dem Fotoshooting Dinge in völliger Transparenz und in Übereinstimmung mit den vertraglichen Vereinbarungen behalten.

Thomas Gottschalk, 75, Showmaster, verkündet das vielleicht endgültige Ende seiner Fernsehkarriere. „Mit 75 ist es wohl an der Zeit, sich zu verabschieden“, sagte er dem Magazin Bunte, hielt sich mit dem Wörtchen „wohl“ aber eine Hintertür offen. Angesichts seines wirren Auftritts mit Cher bei der Bambi-Verleihung gestand Gottschalk: „Ich bin gestolpert – und nach vierzig Jahren war das wohl fällig. Wenn eine Ikone schwächelt, zeigt die Öffentlichkeit eine bemerkenswerte Leidenschaft dafür.“ Seine Frau Karina habe die Entscheidung zum Rückzug mitgetragen. „Sie findet den Thomas aus Kulmbach sowieso spannender als den Gottschalk aus dem Fernsehen.“

Michelle Obama, 61, ehemalige First Lady der USA, trauert dem abgerissenen Ostflügel des Weisen Hauses nach. „Es ist nicht so, als würde man zusehen, wie das eigene Haus abgerissen wird“, sagte sie in der „Jamie Kern Lima Show“. „Für mich persönlich ist das nicht unser Haus. Das ist das Haus des Volkes.“ Sie habe den Abbruch des Gebäudeteils als Verlust „für uns als Nation“ empfunden. US-Präsident Donald Trump hatte angeordnet, den Ostflügel einschließlich des Büros der First Lady und des Jacqueline-Kennedy-Gartens abzureißen und dort stattdessen für 300 Millionen Dollar einen Ballsaal zu errichten.

Dick Van Dyke, fast 100, Schauspieler, hat sein hohes Alter mit einer einfachen Methode erreicht. „Ich wache niemals mit schlechter Laune auf“, sagte der US-Amerikaner, der am 13. Dezember 1925 geboren wurde, dem People-Magazin. Er sei immer der Meinung gewesen, dass Wut und Hass Menschen innerlich auffräßen. Van Dyke räumte ein, etwas schwerhörig und wackelig auf den Beinen zu sein, „aber eigentlich fühle ich mich, als wäre ich ungefähr 13“.