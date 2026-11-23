Der Schauspieler Macaulay Culkin hat es leicht. Um sich ins Gespräch zu bringen, muss er anders als viele seiner Kollegen nicht ständig provokante oder intime Gedanken in die Leute-Meldungen internationaler Zeitungen und Portale rieseln lassen. Die Aufmerksamkeitskurve steigt für ihn von ganz allein. Immer dann, wenn die Lebkuchen im Supermarkt nicht mehr so deplatziert wirken, beginnt für einige Millennials ganz automatisch die Zeit, jene Filme zu schauen, die sie so sehr mit ihm verbinden wie mit Weihnachten an sich. „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ kamen 1991 und 1992 in die Kinos. Und auch in diesem Jahr laufen sie an Heiligabend wieder bei Sat 1 zur besten Sendezeit.