Der internationale Knochenmarkt gab zuletzt ja allerlei her: Die Oberschenkel des heiligen Franz sollen 370 000 Menschen nach Assisi gelockt haben. Sachsen-Anhalt meldete: „Gebeine Ottos des Großen im Magdeburger Dom sind wohl echt“, und Tutanchamun litt, wie man im Grand Egyptian Museum erfahren kann, unter Knochennekrose. Nirgendwo sonst scheint der Mensch dem Geist seiner Ahnen näher zu sein als in der Begegnung mit ihren Rippchen.
Fund in MaastrichtSind das echte Musketierknochen?
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In einer Kirche in Maastricht sackte plötzlich der Boden ein – und zum Vorschein kamen womöglich die Knochen eines berühmten Mannes: D'Artagnan.
Von Martin Zips
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