Zum Hauptinhalt springen

Fund in MaastrichtSind das echte Musketierknochen?

Lesezeit: 2 Min.

In der Sankt-Peter-und-Paulus-Kirche in Maastricht klafft jetzt ein Loch vorm Altar.
In der Sankt-Peter-und-Paulus-Kirche in Maastricht klafft jetzt ein Loch vorm Altar. Piroschka Van De Wouw/Reuters

In einer Kirche in Maastricht sackte plötzlich der Boden ein – und zum Vorschein kamen womöglich die Knochen eines berühmten Mannes: D'Artagnan.

Von Martin Zips

Der internationale Knochenmarkt gab zuletzt ja allerlei her: Die Oberschenkel des heiligen Franz sollen 370 000 Menschen nach Assisi gelockt haben. Sachsen-Anhalt meldete: „Gebeine Ottos des Großen im Magdeburger Dom sind wohl echt“, und Tutanchamun litt, wie man im Grand Egyptian Museum erfahren kann, unter Knochennekrose. Nirgendwo sonst scheint der Mensch dem Geist seiner Ahnen näher zu sein als in der Begegnung mit ihren Rippchen.

Zur SZ-Startseite

World Happiness Report
:Sind die melancholischen Finnen wirklich so glücklich?

Zum neunten Mal in Folge stehen die Finnen beim Glücksreport auf dem ersten Platz. Dabei hat das Land lauter Probleme, Arbeitslosigkeit, Drogen, Russland nebenan.

SZ PlusVon Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite