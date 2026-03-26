Der internationale Knochenmarkt gab zuletzt ja allerlei her: Die Oberschenkel des heiligen Franz sollen 370 000 Menschen nach Assisi gelockt haben. Sachsen-Anhalt meldete: „Gebeine Ottos des Großen im Magdeburger Dom sind wohl echt“, und Tutanchamun litt, wie man im Grand Egyptian Museum erfahren kann, unter Knochennekrose. Nirgendwo sonst scheint der Mensch dem Geist seiner Ahnen näher zu sein als in der Begegnung mit ihren Rippchen.