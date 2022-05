Von Vera Schroeder

Zwei Dinge sind an dem Interviewausschnitt, mittlerweile millionenfach geteilt, bemerkenswert, in dem die Profigolferin Lydia Ko von ihrer Monatsblutung spricht. Zum einen, mit wie viel souveräner, fast diebischer Freude die Neuseeländerin das Thema aufgreift. Auf die Frage des bekannten Golfmoderators Jerry Foltz, weshalb sie sich während des Spiels von einem Physiotherapeuten am Rücken behandeln ließ, antwortet sie: "Nun, es ist diese Zeit im Monat, die Zuschauerinnen wissen, wovon ich spreche, in der sich mein Rücken ziemlich steif und verzogen anfühlt." Zum anderen, wie unbeholfen Foltz reagiert, der stotternd nur ein "Aaaah, danke" rausbekommt, worauf die 25-jährige Ko dem bald 60-jährigen Moderator kichernd zuruft: "Ich weiß, dass dir das jetzt die Sprache verschlagen hat, Jerry."