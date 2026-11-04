Fina Niebergall aus Zürich wurde als beste Hotel-Rezeptionistin der Welt ausgezeichnet. Worauf kommt es in ihrem Beruf an? Und wie bleibt man freundlich, wenn ein Gast sich furchtbar über ein fehlendes Zusatz-Kopfkissen aufregt?

Kurz vor dem Interviewtermin im Fünf-Sterne-Hotel La Reserve Eden au Lac direkt am Zürichsee erklärt Fina Niebergall einem Gast kompakt und in makellosem Englisch auf einem Stadtplan die Innenstadt von Zürich. Niebergall hat im September in Shanghai den Weltmeistertitel in der Disziplin „Hotelrezeption“ gewonnen. Wie kommt man zu einem solchen Wettbewerb? Ein Gespräch bei stillem Wasser in der Hotelbar.