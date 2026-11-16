Luigi Toscano, Sohn italienischer Einwanderer, wurde 1972 in Mainz geboren, als ältestes von sieben Kindern. Seine schwierige Lebensgeschichte hat er im Buch „Kanakenkind“ aufgeschrieben. Heute ist er ein international bekannter Fotograf und Filmemacher, porträtierte mehr als 600 Holocaust-Überlebende für seine Ausstellungsreihe „Gegen das Vergessen“ , aber auch Asylbewerber und Terror-Überlebende. 2021 wurde er zum „Unesco-Artist for Peace“ ernannt. Seit Jahren versucht Toscano, der mittlerweile in Mannheim wohnt, Deutscher zu werden.

SZ: Herr Toscano, Ihre Versuche, deutscher Staatsbürger zu werden, scheiterten zuletzt immer wieder am falsch geschriebenen Namen in Ihrer Mainzer Geburtsurkunde. Wie kam es dazu?

Luigi Toscano: Na ja, solche Fehler passieren eben und sind auch menschlich. Nur wäre es für meine Eltern ein Riesenaufwand gewesen, die Geburtsurkunde mit gleich drei Fehlern – Luiggi Toscana statt Luigi Toscano, dazu der falsch geschriebene Name meiner Eltern – korrigieren zu lassen. Meine Eltern hätten, obwohl ich in Mainz geboren bin, nach Italien fahren und allerlei Beglaubigungen einholen müssen. Also habe ich meinen Wunsch nach Einbürgerung lange Zeit verschoben.

Aber jetzt sind Sie auf einem guten Weg! Der Mainzer Oberbürgermeister hat Ihnen persönlich die Korrektur Ihrer Geburtsurkunde überreicht.

Ja. Da war mein Name diesmal zwar richtig, aber der Name meiner Tochter falsch geschrieben.

Ach.

Jetzt kann ich auch dieses Dokument leider nicht verwenden, um einen Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft zu stellen.

Und jetzt?

Na, was soll ich Ihnen sagen? Nachdem die aus der Überreichung eine Riesensache gemacht haben, mit 15 Pressevertretern und so, war’s halt doppelt peinlich. Mir hätte es ja gereicht, wenn die sich für den Fehler damals einfach kurz entschuldigt und mir die Korrektur per Post zugesendet hätten. Aber so ist es jetzt natürlich für alle dumm.

Oft ist es ja auch nur ein kleines Wort wie ‚Entschuldigung‘, das einem als Mensch fehlt. Luigi Toscano

Das kann man sagen.

Früher, da brauchte ich immer so eine „Aufenthaltsgenehmigung“, die ich mit mir rumführen musste. Bei Kontrollen in Deutschland war die noch wichtiger als mein Ausweis. Derzeit gelte ich laut europäischem Recht als „unbefristet geduldet“.

Obwohl Sie in Deutschland geboren wurden?

Alle reden ständig über Integration, aber solche Dinge sind schon frustrierend. Kein Wunder, wenn die Leute da auch Hass haben auf Behörden oder schlecht über ein Land reden. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt.

Wie sieht es mit Ihrer italienischen Staatsbürgerschaft aus?

In den Formularen ist alles richtig geschrieben. Aber die stimmen eben nicht mit meiner deutschen Geburtsurkunde überein, weshalb es immer wieder zu Problemen kommt, auch in Italien. Und meine Tochter konnte darum bisher auch keine Italienerin werden.

Sie scheinen an Deutschland gelegentlich zu verzweifeln. Aus Protest dagegen, dass sich Union und FDP in einer Bundestagsabstimmung zur Migrationspolitik von der AfD zu einer Mehrheit verhelfen ließen, haben Sie im Februar 2025 Ihre Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben.

Die Abstimmung im Bundestag fand damals quasi gleichzeitig mit dem Gedenken an die Auschwitz-Befreiung statt. Daraufhin habe ich gemeinsam mit einem Holocaust-Überlebenden beschlossen, unsere Auszeichnungen zurückzugeben. Wissen Sie, natürlich muss man ungeregelte Migration politisch bekämpfen, aber dann doch besser ihre Ursachen in den Herkunftsländern.

Was können wir aus Ihrer Ausweis-Geschichte nun lernen?

Na, es wäre wohl für alle gut, wenn solche Korrekturen weniger Zeit brauchen würden. Und oft ist es ja auch nur ein kleines Wort wie „Entschuldigung“, das einem als Mensch fehlt. Professionell wäre es natürlich auch gewesen, mir vielleicht vor dem großen Pressetermin in Mainz noch einmal alles kurz zu zeigen, damit es passt.



Herr Toscano, Sie sind jetzt 54 Jahre alt. Wann rechnen Sie damit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten?

In eineinhalb oder zwei Jahren sollte das grundsätzlich möglich sein.

Weitere Folgen der Serie „Ein Anruf bei …“ finden Sie hier.