CEO-Mord in New York

Von Boris Herrmann, New York

Diese Augen, schrieb jemand, „sie bohren sich in meine Seele“. Breite Zustimmung im Netz, hochgereckte Daumen, blinkende Herzen. Für manche Betrachter dieses Polizeifotos von Jeremy Meeks sah es offenbar so aus, als ob dessen Augen um Verständnis für die Tat werben würden. Wobei die Fangemeinde von Meeks ohnehin so rasant wuchs, dass es keiner weiteren Werbemaßnahmen bedurfte. Manche Bewunderinnen und Bewunderer verwiesen auch auf seine unwiderstehlichen Tattoos, besonders auf die kleine Träne neben seinem linken Auge. Oh my God, war das etwa eine der Tränen, die dieser Mann seinen Opfern hinterherweinte?