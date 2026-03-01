Die Angriffe der USA und Israels auf Iran sowie iranische Vergeltungsschläge haben zu einer der schwersten Störungen des weltweiten Flugverkehrs seit Jahren geführt. Flughäfen, die wichtige Drehkreuze zwischen Ost und West sind, wurden geschlossen, Flüge umgeleitet. Der Flughafen von Dubai , der mehr als 1000 Flüge pro Tag abwickelt, wurde bei einem iranischen Vergeltungsangriff in der Nacht beschädigt. Auch die internationalen Flughäfen von Abu Dhabi und Kuwait sind betroffen.

Außerdem schlossen zahlreiche ⁠Länder im Nahen Osten ihren Luftraum, darunter Iran, der Irak, Kuwait, Israel und Bahrain. Fluggesellschaften in Europa und im Nahen Osten strichen einen Großteil der Verbindungen. Wie lange die Situation andauern wird, ist unklar.

Am Berliner Flughafen BER gibt es derzeit weder Abflüge noch Ankünfte in und aus Ländern der Region. Das betreffe die Ziele Tel Aviv, Dubai, Dschidda und Doha, sagte ein BER-Sprecher. Die Fluggesellschaften hätten alle Verbindungen bis mindestens Montagvormittag abgesagt. Betroffene Passagiere sollten sich über die Webseiten ihrer Fluglinien informieren. Diese Empfehlung bekommen auch Passagiere, die von anderen deutschen Flughäfen in die Region reisen wollen.

Fluglinien wie Lufthansa und Emirates haben den gesamten Flugbetrieb von und nach Dubai bis mindestens Montagmittag ausgesetzt. Sie empfehlen, Flüge kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Die Lufthansa hat überdies angekündigt, bis einschließlich kommenden Samstag nicht nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil und Teheran fliegen.

„Hunderttausende Menschen werden an ‌den falschen Orten der Welt festsitzen“

Die Flughafenbetreiber in Dubai forderten Passagiere im Emirat auf, nicht zu den Flughäfen zu kommen, sondern stattdessen ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. „Passagiere und Fluggesellschaften können davon ausgehen, dass der Luftraum für eine ‌ganze Weile gesperrt bleiben wird“, sagte Eric Schouten, Leiter der Luftfahrtsicherheitsberatung Dyami.

Die Ausmaße der Drehkreuze in Dubai und Doha sei enorm, sagte der britische Luftfahrtanalyst John Strickland. „Hunderttausende Menschen werden an ‌den falschen Orten der Welt festsitzen, ohne Gewissheit, wann sie weiterreisen können“. Er wies darauf hin, dass große Fluggesellschaften vom Golf wie Emirates und Qatar Airways auch zu den größten Frachtfluggesellschaften der Welt gehören.