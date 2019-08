16. August 2019, 13:57 Uhr Lügde-Prozess Anklage fordert lange Haftstrafen und Sicherungsverwahrung

Mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft ging am Freitag der Prozess um den hundertfachen Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde in die Schlussphase.

Zuvor stellte eine psychiatrische Gutachterin das Ergebnis der Untersuchung des Angeklagten Andreas V. vor: Er sei voll schuldfähig.

Ein Urteil will das Gericht frühestens im September verkünden.

Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde hat die Staatsanwaltschaft für die beiden Angeklagten lange Haftstrafen und danach Sicherungsverwahrungen gefordert. Bei Andreas V. plädierte die Staatsanwaltschaft für eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren, bei Mario S. für zwölf Jahre und sechs Monate. Die Plädoyers wurden am Freitag vor dem Landgericht Detmold aus Opferschutz-Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen.

Die Staatsanwältinnen Helena Werpup und Jacqueline Kleine-Flaßbeck sagten vor Journalisten, man habe bei den Forderungen die Geständnisse der beiden Angeklagten strafmildernd berücksichtigt. Außerdem seien die Männer nicht vorbestraft. Andreas V. aus Lügde und Mario S. aus Steinheim sollen über viele Jahre hinweg auf dem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen Minderjährige schwer sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben.

Am Freitag trat zudem eine Gutachterin vor Gericht auf. Sie bezeichnete den Angeklagten Andreas V. als voll schuldfähig. Der 56-Jährige habe eine "gut durchschnittliche Intelligenz" mit einem IQ von 110, keine Psychosen, depressive Erkrankungen oder krankhaft seelische Störungen, sagte Psychiaterin Marianne Miller. Es sei sehr wahrscheinlich, dass er auch nach Verbüßung einer Haftstrafe erneut sexuellen Missbrauch an Kindern begehen werde. Eine "tief verwurzelte Neigung, diese Art von Straftaten zu begehen", spreche für eine Sicherungsverwahrung.

Andreas V. sei "narzisstisch, antisozial" und zeige eine "manipulative Tendenz". Er habe eine pädophile Neigung mit einer Präferenz für Mädchen im Grundschulalter bis in die Pubertät. Der 56-Jährige sei nicht in der Lage, eine Beziehung zu einer gleichaltrigen Partnerin einzugehen. "Er scheint die Mädchen als Ersatz gewählt zu haben."

Der 56-Jährige ist während des Prozesses am Landgericht Detmold an Gürtelrose erkrankt. Am Donnerstag nahm er wegen der Virus-Erkrankung unter starken Schmerzen an der Verhandlung teil. Die Vorsitzende Richterin Anke Grudda änderte daraufhin den Zeitplan und schickte den Kranken am Mittag zurück ins Gefängnis.

Das eigentlich für Freitag vorgesehene psychiatrische Gutachten zu Mario S. wurde daraufhin vorgezogen. Eine Fachärztin für Psychiatrie bescheinigte dem 34-Jährigen eine pädophile Störung. Auch er sei voll schuldfähig, habe wohl einen Hang zu weiteren Taten. Daher sprach sich die Gutachterin am Donnerstag für die Sicherungsverwahrung des Angeklagten aus Steinheim bei Höxter aus.

Der Prozess wird am 30. August mit den weiteren Plädoyers der 18 Nebenklägervertreter fortgesetzt. Ein Urteil will das Gericht frühestens im September verkünden. Ein genaues Datum hat die Vorsitzende Richterin bislang noch nicht genannt.