14. März 2019, 14:15 Uhr Missbrauchsfall in Lügde NRW-Innenminister: Mindestens drei weitere Opfer

Laut NRW-Innenminister Herbert Reul sind im Missbrauchsfall von Lügde weitere Opfer identifiziert worden. Bei 14 weiteren besteht der Verdacht, dass sie missbraucht wurden.

Die Opposition merkte an, dass der schlampige Umgang mit den Beweismitteln die Anklage im Prozess entscheidend schwächen könnte.

Die Staatsanwaltschaft Detmold geht inzwischen davon aus, dass Beweismaterial bewusst entwendet wurde und ermittelt wegen Diebstahls.

Im Missbrauchsfall von Lügde haben die Ermittler weitere Opfer identifiziert. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 34 Personen, bei 14 weiteren bestehe der Verdacht, dass auch sie Opfer sexuellen Missbrauchs auf dem Campingplatz in Lügde geworden sein könnten. Dies gehe aus der Sichtung des umfangreichen, in dem Fall sichergestellten Datenmaterials hervor, wie der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags mitteilte.

Reul schließt inzwischen den Verlust oder die Manipulation von weiterem Beweismaterial nicht aus. Das geht aus Antworten des Ministers auf Fragen der Opposition hervor. 155 Datenträger waren aus einem nicht gesicherten Raum bei der Polizei Lippe verschwunden. Der Verlust wurde erst Wochen später bemerkt.

Wie Reul nun bekanntgab, wurde Strafanzeige gegen einen Kriminalkommissar aus Bad Salzuflen gestellt, der zunächst als leitender Ermittler im Fall Lügde eingesetzt war. Er stehe im Verdacht der "Strafvereitelung im Zusammenhang eines Sexualstrafverdachtsfalls zum Nachteil einer erwachsenen Frau und des Verdachts des Verstrickungsbruches in drei Fällen." Konkret geht es um das Verschwinden von Beweismaterial. In zwei weiteren Fällen aus den Jahren 2015 und 2016 soll der Beamte als Sachbearbeiter an Ermittlungen beteiligt gewesen sein, bei denen ebenfalls Asservate nicht mehr auffindbar waren. Gegen den Polizisten sei nun ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so der Innenminister.

Der massenhafte Missbrauch auf dem Campingplatz in Ostwestfalen war im Herbst 2018 durch die Anzeige einer Mutter aus Bad Pyrmont am 20. Oktober aufgedeckt worden. Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren im Campingwagen des Hauptverdächtigen Andreas V. missbraucht worden und dabei auch gefilmt worden sein. Bei den 34 identifizierten Opfern und den 14 möglichen soll es sich 34 weibliche 14 männliche Personen handeln.

Der 56-jährige Andreas V., der 33-jährige Mario S. und der 48-jährige Heiko V. sitzen seit Ende 2018 und Anfang 2019 in Untersuchungshaft. Gegen einen weiteren Mann wird ermittelt, weil er kinderpornografisches Material besessen haben soll, das auf dem Campingplatz entstanden ist. Gegen drei weitere Tatverdächtige wird wegen des Verdachts auf Datenlöschung und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch ermittelt.