Ein Knopfdruck, drei Sekunden banges Warten, dann sinkt die berüchtigte Rahmede-Talbrücke in den Staub. Über einen Abbruch, der für die Menschen im Sauerland ein Aufbruch ist, und einen Sprengmeister, der sagt: Ich bin nicht AC/DC.

Von Christian Wernicke, Lüdenscheid

Eine Stunde ist vergangen seit dem großen Knall. Über Lautsprecher hatte die lokale Prominenz, die von einer Waldwiese ins Rahmede-Tal blickte, mithören können, wie Sprengmeister Michael Schneider schreiend den Countdown runterzählte: "Drei, zwei, eins - Zündung!" Und dann - nichts. Drei Sekunden und eine gefühlte Ewigkeit vergingen, ehe in den Pfeilern der Brücke das Dynamit explodierte. Wie gebrochene Streichhölzer knickte der Beton weg, einen Moment hing die Fahrbahn der A 45 noch träge in der Luft - dann verschwand das berüchtigte Bauwerk in einer dichten Staubwolke.