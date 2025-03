Das Landgericht hatte den damals 52 Jahre alten Angeklagten am 14. Februar 2024 zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Von der Strafe galten vier Monate bereits als verbüßt. Der Sohn war zum Tatzeitpunkt Ende März 2019 acht Jahre alt.

Verteidiger Johann Schwenn hatte bereits nach der Urteilsverkündung erklärt: „Dass das Urteil mit der Revision angefochten werden wird, das ist klar.“ Nach der Entscheidung des BGH sagte er dem Spiegel: „Es sind deutliche Worte, die einen Freispruch für unseren Mandanten in einer neuen Hauptverhandlung nahelegen.“ Die Verteidigung hatte in dem Prozess wie die Staatsanwaltschaft einen Freispruch gefordert.

Philipp M. bestritt die Tat nicht, will in jener Nacht aber im Schlaf gehandelt haben. Die 7. Große Strafkammer folgte nicht der These der Verteidigung, wonach der Mann die Tat beim Schlafwandeln begangen habe. In dem Prozess ging es weniger um die sexuellen Handlungen selbst, als um die Umstände in jener Nacht Ende März 2019 im Schlafzimmer der Familie. Als seine Ehefrau den Angeklagten am nächsten Morgen mit den Vorwürfen konfrontiert habe, habe dieser keine Erinnerung mehr an den Vorfall gehabt. Später zeigte er sich selbst an. Seine Frau reichte die Scheidung ein.