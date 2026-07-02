Beim Brand des Dachstuhls eines Krankenhauses im mecklenburg-vorpommerischen Ludwigslust nahe Schwerin sind zwei Menschen ums Leben gekommen. „Wir haben zwei Tote“, sagte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Opfern handelt es sich um Patienten. Nach Angaben der Polizei sind zudem mehr als 30 Menschen verletzt worden, darunter aber keine Schwerverletzten, sagte die Landkreis-Sprecherin.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es in einem Patientenzimmer zu dem Feuer gekommen. Ob die beiden Toten gemeinsam in dem Zimmer lagen, ist bisher nicht bekannt.

Der Dachstuhl des Krankenhauses hatte den Angaben zufolge gegen 4.30 Uhr Feuer gefangen. Die Lage vor Ort sei aktuell dynamisch, hieß es am Morgen. Patienten und Krankenhaus-Beschäftigte wurden aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Wie viele Menschen aus dem Krankenhaus geholt wurden, war unklar.

Am Morgen schlugen Flammen und Rauch aus dem Dach des fünfgeschossigen Hauses. Auf der Wiese davor saßen Menschen, die aus dem Gebäude gebracht und in Rettungsdecken gewickelt worden waren. Klinik-Beschäftigte schoben Patienten aus dem Haus über das Krankenhausgelände. Einige Patienten konnten langsam selbst laufen, andere warteten in Rollstühlen und auf Bänken vor der Klinik auf das Ende des Einsatzes. Viele hatten Handtücher um ihre Schultern gelegt.

Der Internetseite des Krankenhauses zufolge hat das Gebäude 160 Betten. Es ist das einzige Krankenhaus in der Stadt, und es stellt als Akutklinik unter anderem die Grund- und Regelversorgung in der Region sicher.