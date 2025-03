Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg bei Stuttgart mit zwei toten Frauen ist der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs weiter flüchtig. „Er wurde noch nicht festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Weitere Angaben machte er nicht. Viele Fragen seien noch offen. Ein beteiligter Fahrer war schon am Abend festgenommen worden.