16. Januar 2019, 11:26 Uhr Düsseldorf Gericht hält Einstellung von Loveparade-Prozess für denkbar

Verteidiger, Staatsanwälte und Nebenklage-Anwälte beraten über das weitere Vorgehen. Die juristische Aufarbeitung der Katastrophe mit 21 Toten und 652 Verletzten könnte nun enden.

Das Duisburger Landgericht hält eine Einstellung des Prozesses um die Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten und 652 Verletzten für denkbar. Das wurde am Mittwoch aus dem Rechtsgespräch bekannt, zu dem das Gericht Verteidiger, Staatsanwälte und Nebenklage-Anwälte gebeten hatte. Mehrere Anwälte berichteten, der Vorsitzende Richter habe eine Einstellung nach bisheriger Beweisaufnahme als sachgerechte Lösung aufgezeigt. Unklar ist noch, ob die Einstellung mit oder ohne Geldauflagen für die Angeklagten erfolgen könnte.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit will das Gericht in diesem Rechtsgespräch eine Zwischenbilanz ziehen und das weitere Vorgehen erörtern. Dazu haben sich nach Gerichtsangaben 24 Verteidiger, 26 Nebenklage-Vertreter, 3 Staatsanwälte und 3 Richter zusammengefunden. Einer Einstellung des Verfahrens müssten Verteidiger und Staatsanwälte zustimmen. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Vorfeld ausgeschlossen, ihre Zustimmung zum weiteren Vorgehen bereits am Mittwoch zu erteilen.

In dem Strafprozess hat das Gericht bisher in 13 Monaten 96 Verhandlungstage absolviert und 58 Zeugen gehört. Über Gesprächsinhalte will das Gericht erst am Donnerstagmittag informieren, wenn die Hauptverhandlung offiziell fortgesetzt wird. Bei der Musik-Veranstaltung Loveparade waren am 24. Juli 2010 in Duisburg 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt worden. Vor Gericht müssen sich zehn Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Sechs von ihnen waren Mitarbeiter der Stadt und vier vom Veranstalter Lopavent.