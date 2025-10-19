Wie die Zeitung Le Parisien unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons und der Kaiserin erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem.

Polizisten stehen am Louvre neben einem Lastenaufzug, den laut Medienberichten Diebe benutzt haben sollen, um direkt in den gewünschten Ausstellungsraum in der Galerie d’Apollon zu gelangen. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa)

Nach ersten Erkenntnissen waren die vollständig vermummten Täter über an der zur Seine gelegenen Gebäudeseite, wo gerade Bauarbeiten stattfinden, in das Museum eingedrungen. Sie sollen dem Bericht zufolge einen Lastenaufzug benutzt haben, um direkt in den gewünschten Ausstellungsraum in der Galerie d’Apollon zu gelangen.

Fenster sollen mit Kettensägen aufgebrochen worden sein

Nachdem die Täter die Fenster eingeschlagen hätten, seien zwei Männer ins Innere eingedrungen, während ein dritter draußen Wache gestanden hätte, berichtete Le Parisien weiter. Wie der Sender Europe 1 meldete, soll es sich um zwei bis vier Täter gehandelt haben, die mit einem Motorroller in der Nähe des Louvre geparkt haben. Sie sollen die Fenster mit kleinen Kettensägen aufgebrochen haben und sich auf der Flucht befinden.

Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Im Jahr 2024 besuchten knapp neun Millionen Besucher die Kunsteinrichtung. Die Sammlung des Museums umfasst über 35 000 Kunstwerke. Allein im Saal mit Leonardo da Vincis weltberühmter Mona Lisa drängen sich täglich rund 20 000 Besucher. Um den Besucherstrom zu bewältigen, gibt es strenge Zugangsbeschränkungen mit vorgeschriebenen Besucherrouten und Zick-Zack-Absperrungen vor den populärsten Exponaten.