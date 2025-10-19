„Inestimable“, unschätzbar. Dabei will man ja gerade das ganz genau wissen: den Schätzwert des Verlusts.
Überfall auf den LouvreIn nur sieben Minuten war der Schmuck weg
Lesezeit: 3 Min.
Kurz nach der Öffnung des Museums stehlen Diebe mindestens neun Schmuckstücke aus dem Louvre in Paris. Fast so groß wie der bislang unschätzbare Verlust ist der Schock darüber, wie es überhaupt zu dem dreisten Einbruch kommen konnte.
Von Oliver Meiler, Paris
