Für den Louvre, immerhin das größte Museum der Welt, wird der Jahrhundertdiebstahl in seinen Hallen immer mehr auch zur peinlichen Introspektion. Die Zeitung Le Monde hat herausgefunden, dass die Direktion spätestens seit 2018 genau Bescheid wusste, wo die Sicherheitsschwächen des Hauses lagen – sehr, sehr genau. In allen Details.
Diebstahl im LouvreÜber den Balkon, abseits der Kamera, mit dem Lastenaufzug
Bereits 2018 lieferte ein Gutachten die Blaupause für den spektakulären Louvre-Diebstahl. Das Museum hatte es selbst in Auftrag gegeben. Hatten die Täter womöglich einen Heinweisgeber im Inneren?
Von Oliver Meiler, Paris
