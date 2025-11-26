Für den Louvre, immerhin das größte Museum der Welt, wird der Jahrhundertdiebstahl in seinen Hallen immer mehr auch zur peinlichen Introspektion. Die Zeitung Le Monde hat herausgefunden, dass die Direktion spätestens seit 2018 genau Bescheid wusste, wo die Sicherheitsschwächen des Hauses lagen – sehr, sehr genau. In allen Details.