Ein Mann inseriert einen Warenaufzug auf einer Schnäppchenseite im Internet, wird von Interessenten bedroht und beklaut. Und sieht zu seiner Überraschung seinen Aufzug kurze Zeit später in den Fernsehnachrichten wieder.

Wenn dann mal ein Bild übrig bleibt vom spektakulären und gleichzeitig spektakulär unraffinierten Kunstdiebstahl im Louvre im Herbst 2025, dann ist es das vom Lastenaufzug. Die Bande hatte ihn auf dem Gehsteig am Quai François Mitterrand geparkt, gleich unter der Galerie d’Apollon. Denkt man sich den Wagen weg, der ihn auf seinem Heckdeck trägt, wie man das von Umzugsaufzügen kennt, sieht das einfach aus wie eine Leiter. Hingestellt, hochgestiegen, das Fenster zum Saal mit einer Fräse geöffnet, die Kronjuwelen der Franzosen eingepackt, die Leiter wieder runtergestiegen.