"Ida" verwüstet New Orleans am Jahrestag von "Katrina"

Von Fabian Fellmann, Washington

Ausgerechnet am 16. Jahrestag des verheerenden Sturms Katrina hat Hurrikan Ida am Sonntag kurz vor Mittag (Ortszeit) Louisiana erreicht. Mit Windspitzen von 240 Stundenkilometern traf er südwestlich von New Orleans auf die Küste - als der bisher fünftstärkste Sturm auf dem US-Festland, wie Katrina einer der Kategorie 4.

Ein erstes Todesopfer wurde nach wenigen Stunden gemeldet: Ein fallender Baum hatte unweit der Hauptstadt Baton Rouge einen Mann erschlagen. Weitere Opfer sind zu befürchten: Ida zog eine Spur der Verwüstung durch das Land. In der Ortschaft La Place seien zahlreiche Häuser und Personen von den Fluten eingeschlossen, meldeten die Behörden am Sonntagabend.

Der Hurrikan schwemmte ganze Häuser weg, deckte andere ab, entwurzelte Bäume und überflutete weite Gebiete. Ein Mann filmte sein Haus in Houma westlich von New Orleans: Das Dach fehlte, in den Wänden klafften Löcher, der Regen drang ungehindert ein. Bis am späten Abend fielen bis zu 30 Zentimeter Niederschlag, Flutwellen bahnten sich ihren Weg durch Straßen.

Für fast eine Million Menschen im Großraum New Orleans fiel am frühen Abend der Strom aus. Das Energieunternehmen der Stadt teilte mit, das Netz habe "katastrophalen Schaden" erlitten. Wann es die Versorgung wieder sicherstellen kann, ist offen, einige Beamte sprachen von einer möglicherweise wochenlangen Unterbrechung der Stromversorgung. Notstromaggregate sollen nun sicherstellen, dass wenigstens die Pumpen weiter funktionieren, die die Siedlungsgebiete hinter den Dämmen schützen.

Videos zeigten eine gespenstisch dunkle Stadt, in der sich der Grad der Zerstörung noch nicht einmal ansatzweise ermessen lässt. Die Behörden hatten die Bewohner vergangene Woche aufgefordert, sich außerhalb der Katastrophenregion in Sicherheit zu bringen. Doch mehrere Millionen harren aus, einige Ortschaften verhängten darum Ausgangssperren. Die Stadtpräsidentin von New Orleans, LaToya Cantrell, richtete am Sonntagabend eindringliche Appelle an die Einwohner, zu Hause zu bleiben und sich einen sicheren Ort zu suchen.

Krankenhäuser voll mit Covid-Patienten

Besonders herausgefordert sind die Notfalldienste. Einem Krankenhaus riss Ida das Dach weg, ein Teil der Patienten musste evakuiert werden. In Zeiten von Covid ist das eine besondere Herausforderung: Das Personal musste Intensivpatienten während der Verlegung von Hand beatmen.

Louisiana ist einer der Corona-Hotspots im Land. Soeben schwappt die vierte Covid-Welle über das Land, die bisher heftigste in dem südlichen Staat, in dem erst die Hälfte der Erwachsenen geimpft ist. Nun sind sämtliche Krankenhäuser voll mit Covid-Patienten und die Ärzte bemühen sich, auch durch den Sturm Verletzte ebenfalls noch zu versorgen.

Nach neun Stunden verlor Ida am Abend etwas an Wucht, verlangsamte sich auf 120 Stundenkilometer und galt fortan nur noch als tropischer Sturm der Kategorie 2, später Kategorie 1 und damit nicht mehr als Hurrikan. Ida führt jedoch auf dem Weg Richtung Nordosten weiterhin sehr viel Feuchtigkeit mit sich, das Risiko weiterer Überschwemmungen in den nächsten Tagen ist damit keineswegs gebannt. Betroffen sind neben Louisiana auch die Staaten Mississippi und Alabama. US-Präsident Joe Biden rief am Sonntagabend für Louisiana den Katastrophenfall aus und versprach Bundeshilfe bei der Sturmbewältigung und dem Wiederaufbau.

Erst 16 Jahre ist es her, dass New Orleans fast komplett von Katrina zerstört wurde. Danach hatten die Behörden 14,5 Milliarden Dollar (12,3 Milliarden Euro) in den Ausbau von Schutzdämmen investiert. Inwiefern diese Ida Stand halten, wird sich erst im Verlauf der nächsten Tage zeigen. Sorgen bereitet Fachleuten unter anderem, dass der Sturm Schiffe losgerissen hat, die Dämme beschädigen könnten. Das hatte sich bereits bei Katrina als Problem erwiesen.