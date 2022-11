In Berlin hat ein Lotto-Spieler den am meisten gefüllten Jackpot in Deutschland jemals geknackt. 120 Millionen Euro gehören jetzt ihm. In den USA gibt es für einen Spieler sogar zwei Milliarden Dollar. Aber nicht in bar.

Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist geknackt worden. Der Schein mit der glücklichen Zahlenkombination wurde in Berlin abgegeben - für Deutschland ist die Gewinnsumme ein Rekord. Bisher hat sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht gemeldet, wie der Sprecher von Lotto Berlin, Thomas Dumke, am Mittwoch sagte. Der Schein für 20,50 Euro sei am Dienstag kurz vor Annahmeschluss anonym in einer Annahmestelle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben worden.

Dumke rät bei so einem hohen Gewinn zur Verschwiegenheit und zu einer gewissen Ruhe. "Es ist wirklich so, dass man erstmal zur Ruhe kommen sollte. Man sollte sich auch nicht drängeln lassen", sagte er. Man könne den Gewinn jetzt geltend machen und habe dann drei Jahre Zeit, um das Geld abzuholen.

Erst einmal wurde ein Großgewinn nicht abgeholt

Bisher habe in Berlin erst ein Großgewinner seinen Gewinn nicht abgeholt, so Dumke. Das sei im Jahr 1991 gewesen. Damals sei es um 1,6 Millionen D-Mark im Spiel 77 gegangen. Er sei daher guter Hoffnung, dass sie den Gewinn auch diesmal übergeben könnten.

Mit den Gewinnzahlen 15 - 17 - 23 - 35 - 38 und den beiden Eurozahlen 4 und 9 lag nun nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn wieder ein Spieler oder eine Spielerin richtig, wie Westlotto nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

In der zweiten Gewinnklasse durften sich den Angaben zufolge 17 weitere Tipper oder Tippgemeinschaften über einen Millionengewinn freuen. 1 209 751,50 Euro gingen viermal nach Baden-Württemberg, dreimal nach Bayern, je zweimal nach Berlin, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie einmal nach Nordrhein-Westfalen. Dazu gab es je einen Gewinner in Dänemark, Ungarn und Polen.

Ein Maximal-Jackpot von 120 Millionen Euro war vorher erst einmal geknackt worden. Der Gewinn ging im Juli nach Dänemark. Die hohe Summe baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung. Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Jackpot mit zwei Milliarden Dollar geknackt

In den USA wurde sogar ein Jackpot der Lotterie Powerball in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar geknackt. Der siegreiche Spielschein sei im US-Bundesstaat Kalifornien gekauft worden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Zahlen darauf: 10, 33, 41, 47, 56 und als Zusatzzahl 10. Es handele sich um die höchste Jackpot-Summe in der Geschichte der seit 1992 bestehenden Lotterie.

Wenn der Gewinner, der zunächst noch nicht identifiziert war, allerdings alles sofort bar ausbezahlt haben will, bekommt er aufgrund von verschiedenen Abzügen nicht die Gesamtsumme von 2,04 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 2,03 Milliarden Euro) sondern mit rund 998 Millionen Dollar weniger als die Hälfte. Der Gewinner könnte aber auch eine jährliche Auszahlung von Teilsummen wählen. Zuvor hatte es Verwirrung gegeben - zunächst weil die Ziehung nicht zur üblichen Zeit erfolgt war. Das hätte an Sicherheitsüberprüfungen gelegen, hieß es. Dann hatte es geheißen, es gebe keinen Gewinner - bevor dann doch noch der siegreiche Spielschein in Kalifornien bekanntgegeben wurde.