Der maximal gefüllte Eurojackpot von 90 Millionen Euro geht an einen Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Ostwestfalen, somit schon zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten nach Deutschland und zum zweiten Mal nach NRW. Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, beträgt 1 zu 95 Millionen. Woher genau der goldene Tipp mit einem Spieleinsatz von 18,75 Euro auf die Nummern 10, 19, 32, 36, 46 und die beiden Zusatzzahlen 4 und 6 stammt, die am Freitagabend in Helsinki gezogen wurden, dazu hielt sich Westlotto am Wochenende bedeckt. Vor rund einem Jahr hatte schon einmal jemand aus NRW das Glück, den 90-Millionen-Eurojackpot zu gewinnen - und sich erst einen Monat nach dem Volltreffer gemeldet. Der jüngste Erfolg ist der siebte europaweit und der vierte deutsche bei einem maximal gefüllten Eurojackpot, seit dem Start der Lotterie vor rund neun Jahren. Im Mai hatte sich ein Einzelsieger aus Bayern den Gewinn über 90 Millionen Euro gesichert.