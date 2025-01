Von Michaela Haas, Los Angeles

Die Sonne geht am Mittwochmorgen über dem legendären Pacific Coast Highway nicht auf. Bis zum Mittag verschwindet der Pazifik hinter dichten, dunkelgrauen Rauchwolken. Gebäude kokeln rechts und links der mehrspurigen Panorama-Straße zwischen Santa Monica und Malibu, die normalerweise Strandbesucher und Touristen anlockt. Fast alle Strandhäuser auf der Meeresseite, die in diesem Küstenabschnitt auf Stelzen direkt ans Ufer gebaut sind, stehen in Flammen oder sind zu Ruinen reduziert – genauso wie Hunderte Häuser in den dicht besiedelten Hügeln der Pacific Palisades. Es regnet Asche.