26. Juli 2018, 18:54 Uhr Los Angeles Trump-Stern zerstört

Ein Mann hat den Hollywood-Stern von Donald Trump auf dem Walk of Fame mit einer Spitzhacke zerstört. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand seiner Wut auf den US-Präsidenten auf diese Weise freien Lauf lässt.

Donald Trump war schon berühmt (und berüchtigt), bevor er Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Deshalb hat es durchaus seine Berechtigung, dass er, so wie viele Schauspieler, Musiker und Showgrößen, bereits seit 2007 mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood vertreten ist. Irgendwie ist das, was er tut, ja auch Kunst. Doch jetzt hat ein Mann das Zeugnis dieser Kunst, den im Boden eingelassenen Stern nämlich, mit einer Spitzhacke zerstört. Der Vorfall habe sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ereignet, sagte ein Polizeisprecher in Los Angeles. Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden. Er müsse sich nun wegen mutwilliger Beschädigung vor Gericht verantworten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trumps Stern Ziel einer geplanten Zerstörungsaktion wird. Schon vor zwei Jahren, kurz vor Trumps Wahlsieg, war die Plakette von einem Mann mit einem Vorschlaghammer und einer Spitzhacke demoliert worden. Sein Motiv damals: Trumps Umgang mit Frauen. Der 52-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, zudem musste er für die Reparaturkosten aufkommen.

Das könnte dem Spitzhacken-Täter auch jetzt wieder drohen. Die Reparatur des aus Marmor und Bronze bestehenden Sternes, der in einen Betonplatte eingelassen ist, sei bereits eingeleitet, sagte Ana Martinez von der Handelskammer in Hollywood. Die Stelle bleibe nun einige Tage abgedeckt, dann werde poliert.

Trumps Stern, auch wenn seine Gegner es sich wünschen, wird also nicht untergehen. Nicht mal in Hollywood.