Glücklichsein also. Schwieriges Thema Ende 2026, auch oder gerade in Los Angeles . Ist aber nun mal die Botschaft von Tätowier-Legende Jeff Thielman. In dieser Stadt bedeutet der Titel: Hat in den 1990ern mal um drei Uhr früh den rotzbesoffenen Basketball-Bad-Boy Dennis Rodman tätowiert, auf dem Stuhl daneben saß die Prince-Muse und Baywatch-Darstellerin Carmen Electra. Daneben: Bourlesque-Göttin Dita von Teese, damals Thielmans Partnerin. Handgelenk-Flammen von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington: Thielman. Den eigenen Ruhm und Reichtum hat Thielman regelmäßig und recht zuverlässig sabotiert, aber genau deshalb sei er glücklich. In L.A. Auf dem Sunset Strip.

Man ist am Samstagabend hierhergekommen, um zu erleben, was viele beklagen: Die Gegend geht den Bach runter wie die Branchen, die sie geprägt haben. Der 2,7 Kilometer lange Straßenabschnitt auf dem Sunset Boulevard war jahrzehntelang Treffpunkt für all jene, die glaubten, dass sie als Künstler reich und berühmt werden würden. Und für jene, die mit diesen Träumern feiern wollten – sind nun mal die interessantesten Leute mit den besten Partys. Es war ein Ort, an dem man sich angekommen fühlen durfte und dennoch was zu beweisen hatte: es hier zu schaffen.

Aktuelle Stimmung in Los Angeles: In welcher Branche kann man es, will man es überhaupt noch schaffen? Film, Musik, Streaming? Und wenn man es schaffen will, kommt man nicht mehr hierher wie einst, ist ja alles digital.

Jeff Thielman, Tätowierer aus Los Angeles privat Jeff Thielman, Tätowierer aus Los Angeles privat Einer, der die Straße und die Menschen hier seit Jahrzehnten kennt, ist Thielman, 61.

Man hatte ihn an einem Samstag getroffen, weil man gedacht hatte: Dieser Punk-Tätowierer würde sich herrlich aufregen darüber, dass mit dem an dem Tag stattfindenden kostenlosen Musikfestival „Live on Sunset“, bei dem Countrysängerin Sheryl Crow als Headliner auftritt, wieder an den musikalischen Glamour vergangener Zeiten angeknüpft werden soll. Vielleicht liefert Thielman sogar ein paar Anekdoten aus den wilden 80ern, als 14-Jährige zugedröhnt über den Sunset Strip rödelten. Er liefert. Die Entwicklung des Sunset Strip seit Mitte der 2000er beklagt er sicher nicht zu Unrecht als „Disneyfizierung wegen Geldgier“.

Und doch glaube er, dass diese Gegend immer noch für das schönste Gefühl im Leben stehe.

Um dieses Gefühl zu verstehen, sollte man wissen, was hier einst los war.

Foto: xanneczichosx via imago-images.d/IMAGO/Pond5 Images Foto: xanneczichosx via imago-images.d/IMAGO/Pond5 Images Im „Chateau Marmont“ kletterte Rock-Legende Jim Morrison aufs Dach, Comedy-Star John Belushi starb an einer Überdosis, die Schauspielerin Lindsay Lohan hatte dort mal 46 000 Dollar Schulden und deshalb Hausverbot.

Im „Rainbow Bar & Grill“ wurden Teile des Musikvideos zur Guns-N’Roses-Ballade „November Rain“ gedreht, ganz hinten an der Bar saß Lemmy von Motörhead bis kurz vor seinem Tod am Videopoker-Automaten mit Whisky in der Hand. Im Viper Room verstarb Schauspieler River Phoenix, während eines Konzerts von Besitzer Johnny Depp.

All diese Orte auf dem Sunset Strip erreicht man am Samstagabend mit Thielman zu Fuß in gut einer halben Stunde, und allein diese winzige Liste zeigt: Hier verdichtet sich alles, was Los Angeles ist, zu einem Versprechen, das letztlich ins Verderben führt. Weil es sich nie erfüllt – oder: weil es wahr wird. „Ghosts“ werden nicht nur Prominente genannt, die an den Konsequenzen des Geschafft-Habens zugrunde gehen, sondern auch an ganz persönlichen Dämonen. Für Tätowierer Thielman etwa die Beziehung zu von Teese, an deren Ende er todtraurig erkannt habe, dass er als Underground-Tätowierer mit wenig Geld nicht Teil des öffentlichen Lebens der Partnerin auf der Überholspur sein könne.

Der Sunset Strip stand mal für Exzess und wilde Partys. Jetzt wirkt die Gegend sicher, steril, stinklangweilig, man bekommt 17-Dollar-Smoothies und Countrymusik.

Das „Whisky a Go Go“ war der erstes Rockclub in Los Angeles. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP

Gegenüber dem Nachtclub Viper Room gab es bis 2006 den Tower-Records-Plattenladen, wo John Lennon sich einst „wie im Himmel“ fühlte und über den Billy Idol beim Treffen in den Ruinen 2017 sagte: „Es war kein Geschäft, weil hier niemand was kaufen musste. Es war der Knotenpunkt für alle Musiker. Wer nach L.A. kam, der ist sofort hierhergefahren.“ Idol war damals in Begleitung von Deedee Keel, die in den 90ern die Bands fürs „Whisky a Go Go“, dem ersten Rockclub in Los Angeles, buchte. Liegt zwischen Viper Room und Rainbow. Auch Keel kennt die zwei Seiten des Sunset Strip, den Glamour und die verzweifelte Jagd nach ihm. Sie erinnerte sich etwa daran, wie Mötley-Crue-Trommler Tommy Lee, kurz vor dem Durchbruch der Band, ihr Mittagessen und Kippen geklaut habe, weil er zu dem Zeitpunkt kein Geld gehabt habe. Ihr Blick dabei sagt: Solch ein Schlingel, der Tommy, und so sorglos-glücklich damals.

Auf Höhe des „Troubadour“, noch solch eine legendäre Live-Rock-Kneipe, in der sich Don Henley und Glenn Frey kennengelernt und kurz darauf The Eagles gegründet haben, erinnert sich Tätowierer Thielman: „Wir wollten Pennywise sehen, bei Ankunft: Schlägerei bis hoch zum Whisky.“ Also einen Kilometer die Straße rauf zum Sunset Boulevard. „Rocker gegen Punks“, sagt Thielman. Bevor es zu den heute gefeierten Kollaborationen der unterschiedlichen Musikrichtungen kam, hatten sie sich die Stadt aufgeteilt: Der Glamrock herrschte in Hollywood und den wohlhabenden Gegenden nördlich davon, Punk in den Strandstädten im Süden und Rap in South Central. Das Business mittendrin, gab ja viel zu holen damals.

Wenn Rocker und Punks in Massenschlägereien aufeinandertrafen, sei es auch mal gefährlich geworden damals, sagt Thielman.

Foto: George Brich/AP Foto: George Brich/AP Gleichzeitig habe man aber auch ein besonderes Gefühl genossen.

„Es erfordert Mut, auf die andere Seite zu gehen, zu reden und zu sehen: Könnte eine krasse Zusammenarbeit sein.“ Botschaft: Was soll denn einer wissen, der nie was erlebt hat? Welche künstlerischen Grenzen kann jemand verschieben, der nur seine Bubble kennt?

„Ist doch super, dass es ein Gratis-Festival gibt“, sagt Thielman heute über das Event am Samstag. Sieht jetzt alles anders hier aus am Sunset Strip. Die Orte des Exzesses sind jenen des Kommerz gewichen. Der Plattenladen, seit 20 Jahren geschlossen, ist eine Billig-Klamotten-Filiale. Gegenüber vom Whisky a Go Go befindet sich der Firmensitz der Dating-App Tinder. Im Chateau läuft einem Kanye West über den Weg, hat aber nicht wirklich etwas Skandalöses zu sagen oder zu tun. Ist ja eher Privatclub-Hotel mittlerweile denn Partystätte. Selbst den Machern von „Grand Theft Auto“ ist Los Angeles mittlerweile offenbar zu weich gespült. Teil VI spielt jetzt in Miami.

Getränke holt man sich an diesem Samstagabend einfach in den Kneipen, Restaurants bieten Proben ihres Menüs an. Für sie ist das Festival überhaupt erst auf die Beine gestellt worden. Sheryl Crow erinnert zu Beginn ihres Sets daran, dass auch sie einst hier gelebt habe und wie toll diese Zeit gewesen sei, vor dem Durchbruch. Vielleicht ist es Zufall, dass sie das nach „If It Makes You Happy“ sagt. Dem Song, wo es im Refrain heißt: „Wenn es glücklich macht, kann es so schlecht nicht sein.“ Vielleicht auch nicht.

Der Sunset Strip ist also mittlerweile ein Ort, über den Ältere nun mit Stolz und Scham von wilden Zeiten erzählen. Also: Würden wir heute niemals wieder tun! Aber ein bisschen froh sind wir schon, dass wir das alles miterlebt haben.

Und damit ist man beim schönsten Gefühl im Leben, für das Los Angeles noch immer steht wie kaum eine andere Stadt. Fast jeder Angeleno erzählt es auf die eine oder andere Weise: Wenn du weißt, dass du es schaffen kannst – es aber noch nicht geschafft hast. Wenn die Mötley-Crue-Mitglieder schon einen Plattenvertrag haben, bis zum Geldregen nach Erscheinen der Platte aber so pleite sind, dass sie Essen stehlen müssen. Schauspieler nach den ersten zwei Rollen, die lediglich Zutritt zur Gewerkschaft sichern, einen aber zweifelsfrei als angekommen identifizieren. Wenn aus Hoffnung, dass einen jetzt bitte mal jemand entdecken möge, Optimums wird. Der berechtigte Glaube, dass man es tatsächlich schaffen könnte, weil man gut genug ist für diese Stadt.

Wer es geschafft hat, für den beginnt der Ernst des Lebens. Dann muss man ans Geldverdienen denken und für die Fans auch dann auf einem kostenlosen Festival verzweifelt „Creep“ schmettern, obwohl man mit sich im Reinen ist. Und sich anhören, dass man die Seele verkauft habe für Ruhm und Reichtum. Gitarrist Tom Morello sagte bei der Aufnahme seiner Band Rage Against the Machine in die Rock’n’Roll Hall of Fame, dass er das Fernbleiben der anderen drei Mitglieder verstehe und sich des Widerspruchs wohl bewusst sei: Wie punk, cool, grunge kann jemand sein, der auf Platz eins der Charts steht, in der Stretch-Limo als weiterer Headliner zum sündteuren Festival kommt – und dort die Fans auffordert, man solle Paläste stürmen. Auch ein Preis von Erfolg: dass sich die eigenen Fans und einstigen Band-Mitglieder verraten fühlen.

Für Thielman ist das neue Los Angeles mit seinem Gratis-Festival ohne übliche Kapitalismus-Gier ein Indiz dafür, dass sich da ein neues Lebensgefühl in der Stadt entwickle. Beispielsweise setzt Tinder, dessen Firmensitz ebenfalls auf dem Sunset Boulevard angesiedelt ist, mittlerweile auch auf analoges Kennenlernen: Will man die nächste Band auf Tiktok entdecken – oder doch live in der Bar mit anderen? So wie man den möglichen nächsten Lebenspartner vielleicht doch nicht per Textnachrichten, drei Bilder und Algorithmus-Abgleichen der Lebensziele findet, sondern über den, ganz neuen Begriff gelernt auf dem Sunset Strip: Real Life Vibe. Für Thielman heißt das: glücklich und optimistisch sein.