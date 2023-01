In diesem Tanzstudio in Monterey Park nahe Los Angeles wurden am Samstag zehn Menschen geötet.

Ein Mann, der am Samstag kurz nach 22 Uhr Ortszeit während einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in der Nähe von Los Angeles zehn Menschen und dann sich selbst getötet haben soll, ist inzwischen identifiziert, wie die örtlichen Behörden berichten.

Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen 72-jährigen Mann, der eine Pistole Waffe bei sich trug, sagte der Sheriff von Los Angeles County, Robert Luna auf einer Pressekonferenz. Das Motiv für die Schießerei sei indes noch nicht bekannt. "Wir wollen es wissen, wir wollen wissen, wie so etwas Schreckliches passieren kann.", sagte Luna.

Der Sherriff sagte weiter, der Mann habe am Sonntagmorgen eine Handfeuerwaffe auf sich selbst gerichtet, als die Polizei sich einem weißen Lieferwagen näherte, den er zu dem Zeitpunkt etwa 34 km vom Ort der Schießerei in Monterey Park entfernt fuhr.

Zweiter Vorfall in Nachbarstadt

Fünf der Opfer waren männlich und fünf waren weiblich, sagte Luna. Ihre Identitäten wurden nicht bekannt gegeben. Weitere zehn Menschen wurden angeschossen, und sieben von ihnen bleiben im Krankenhaus, wobei sich mindestens eine Person in kritischem Zustand befindet, so die Behörden.

Die Polizeibehörde veröffentlichte Bilder des Verdächtigen, die offenbar von Überwachungskameras stammen und ihn mit einer Brille, einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze mit weißem Streifen zeigen.

Luna bestätigte, dass der Mann etwa 20 Minuten nach der Schießerei in Monterey Park in einen weiteren Vorfall in einem Tanzlokal in der Nachbarstadt Alhambra verwickelt war. Am zweiten Veranstaltungsort sagten Zeugen aus, der Mann sei mit einer Pistole in der Hand hereingekommen, die von den Gästen ergriffen werden konnte. Es wurde niemand erschossen und der Mann floh, sagte Luna.