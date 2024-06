Was wird aus dem Haus, in dem Marilyn Monroe starb?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Natürlich war das völlig verrückt, was Traci Park im September vergangenen Jahres getan hat – doch wie sagen die Amerikaner so schön: „Desperate times call for desperate measures.“ Manchmal braucht es eben harte Maßnahmen, also erschien die Stadträtin von Los Angeles mit Marilyn-Monroe-Frisur und Marilyn-Monroe-Lippenstift zur Pressekonferenz, bei der sie verkündete, sich für den Erhalt der Marilyn-Monroe-Villa im Stadtteil Brentwood einzusetzen – und, siehe da: Es hat funktioniert. An diesem Mittwoch erklärte der Stadtrat das Haus im 5th Helena Drive, Baujahr vermutlich 1929, einstimmig zum historischen Kulturgut, nach monatelangen juristischen Scharmützeln und Schildbürger-artigen Klagen und Vorschlägen. Die Villa im spanischen Kolonialstil wird auf die Liste der derzeit etwa 1300 denkmalgeschützten Gebäude gesetzt – mehr als 400 davon sind Privathäuser. Das schützt die Immobilie vor dem Abriss.