Der Verdächtige ist festgenommen, und das ist erst mal die gute Nachricht. Der 29 Jahre alte Jonathan R. hatte schon seit Monaten als Hauptverdächtiger gegolten, nun hatten Ermittler offenbar genügend Beweise gesammelt für Anklage und Festnahme. R. soll das Feuer gelegt haben, das sich zu Jahresbeginn in Los Angeles zum schlimmsten Brand seiner Geschichte ausbreitete: eine Katastrophe mit zwölf Todesopfern innerhalb der Stadtgrenze, mehr als 100 000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 7000 Gebäude wurden zerstört, 1000 beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehr als 25 Milliarden Dollar. Im Großraum L. A. brannte eine Fläche von 233 Quadratkilometern, 400 Menschen starben insgesamt.
Anklage nach Bränden in L. A.Tragen die gefeierten Helden eine Mitschuld an der Feuerkatastrophe?
Im Januar hatten die schlimmsten Brände in der Geschichte von Los Angeles gewütet. Jetzt ist klar: Ein Uber-Fahrer wird wegen Brandstiftung angeklagt. Noch brisanter aber sind die Vorwürfe gegen die Feuerwehr.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
USA:Erst das Feuer, dann Trump – und jetzt?
Die verheerenden Waldbrände Anfang des Jahres haben Los Angeles erschüttert. Jetzt muss sich die Megastadt neu erfinden – auch um Donald Trump zu überstehen. Das Stadtgespräch in einer Metropole, die trotz allem ein Ort der Hoffnung und der Träume bleiben will
