Im Januar hatten die schlimmsten Brände in der Geschichte von Los Angeles gewütet. Jetzt ist klar: Ein Uber-Fahrer wird wegen Brandstiftung angeklagt. Noch brisanter aber sind die Vorwürfe gegen die Feuerwehr.

Der Verdächtige ist festgenommen, und das ist erst mal die gute Nachricht. Der 29 Jahre alte Jonathan R. hatte schon seit Monaten als Hauptverdächtiger gegolten, nun hatten Ermittler offenbar genügend Beweise gesammelt für Anklage und Festnahme. R. soll das Feuer gelegt haben, das sich zu Jahresbeginn in Los Angeles zum schlimmsten Brand seiner Geschichte ausbreitete: eine Katastrophe mit zwölf Todesopfern innerhalb der Stadtgrenze, mehr als 100 000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 7000 Gebäude wurden zerstört, 1000 beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehr als 25 Milliarden Dollar. Im Großraum L. A. brannte eine Fläche von 233 Quadratkilometern, 400 Menschen starben insgesamt.