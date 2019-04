12. April 2019, 18:53 Uhr Los Angeles Gewalt bei Trauerfeier

Bei der Gedenkzeremonie für US-Rapper Nipsey Hussle fallen Schüsse, eine Person kommt ums Leben.

Bei der Trauerfeier für den erschossenen US-Rapper Nipsey Hussle in Los Angeles ist ein Teilnehmer getötet worden. Aus einem fahrenden Auto heraus wurde in die Menge geschossen. "Wir müssen diese sinnlose Gewalt stoppen", twitterte der Polizeichef von Los Angeles. Zuvor hatten 20 000 Angehörige, Freunde und Fans im Staples Center an der Gedenkfeier teilgenommen, Tausende säumten danach die Straßen, als der Sarg auf einer Strecke von 40 Kilometern durch mehrere Stadtteile gefahren wurde. Rapper Snoop Dogg würdigte seinen Kollegen als liebenswerten Menschen, der sich für die Versöhnung von rivalisierenden Banden starkgemacht habe. Es wurde auch ein Brief des früheren Präsidenten Barack Obama verlesen, er würdigte Hussles Wandlung zum Friedensaktivisten. Hussle war Ende März erschossen worden. Der mutmaßliche Täter war nach Angaben der Polizei mit dem Rapper in Streit geraten.