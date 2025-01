Viel ist nicht mehr zu erkennen von dem Ort, der einst ein luxuriöses Anwesen war, lediglich ein paar rauchende Trümmer. Verrußte Überreste von dem, wo nur wenige Stunden zuvor noch das Haus von Paris Hilton gestanden hat. Nun werden die Ruinen umhüllt von dickem Rauch, sind kurz davor, endgültig in sich zusammenzubrechen. Es sind Bilder aus einem Video, das Paris Hilton am Donnerstag auf Instagram veröffentlicht hat. Zu sehen ist die von ihr abgefilmte Live-Berichterstattung des US-Senders ABC, die das ehemalige kalifornische Zuhause der einst als It-Girl bekannt gewordenen Unternehmerin zeigt. „Ich sitze mit meiner Familie, schaue die Nachrichten und sehe, wie unser Haus in Malibu live im Fernsehen bis auf die Grundmauern abbrennt“, schrieb sie dazu. Hilton selbst gehe es gut, sagte sie, sie und ihre Familie seien in Sicherheit.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Seit Dienstag wüten in und um Los Angeles Großbrände, fünf Menschen sollen bereits ums Leben gekommen sein, Tausende Gebäude wurden wohl zerstört. Der Stadtteil Pacific Palisades ist besonders vom Feuer betroffen, und auch deshalb könnten die aktuellen Brände eine der Naturkatastrophen sein, deren Folgen für besonders viele Prominente zu spüren sind. In Pacific Palisades stehen etliche Promi-Villen, Stars wie Tom Hanks, Jennifer Aniston oder Steven Spielberg haben hier ihre Wohnsitze. Viele von ihnen müssen nun aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden, teils überstürzt und vom Geschehen offenbar überrumpelt. Laut dem amerikanischen Online-Portal TMZ wurde etwa US-Schauspieler Ben Affleck dabei gesichtet, wie er seine 20 Millionen teure Villa verlassen musste und sich auf den Weg zu seiner Ex-Frau Jennifer Garner machte, die ihr Anwesen ganz in der Nähe hat. Garner, mit der Ben Affleck drei gemeinsame Kinder hat, sei ebenfalls in Alarmbereitschaft und muss jederzeit damit rechnen, ihr Haus verlassen zu müssen.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz berichtete auf Instagram, wie er vor dem Feuer floh, und veröffentlichte ein Foto seiner gepackten Louis-Vuitton-Koffer, dazu ein Notfall-Kit des Roten Kreuzes und zwei Walkie-Talkies. „Evacuated“, schrieb er dazu. Kaulitz lebt derzeit in einer Mansion in den Hollywood Hills, wo sich seit Mittwochabend (Ortszeit) ein weiteres Feuer ausbreitet. Ob Kaulitz’ Zwillingsbruder Tom und dessen Ehefrau Heidi Klum, die im nahe gelegenen Bel Air leben, ebenfalls vom Großbrand bedroht werden, ist noch unklar. Vor den Flammen geflohen sind ebenfalls Carsten Maschmeyer und seine Ehefrau Veronica Ferres. „Das ist ein absoluter Albtraum“, sagte Maschmeyer der Bild. „Eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Ich fürchte um das Leben meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder und Enkelkinder.“

Betroffen sind jedoch nicht nur Promi-Immobilien, sondern auch Orte mit mitunter hoher emotionaler Aufladung. US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis trauerte auf Instagram um eine Kirche, die für sie von besonderer Bedeutung war: „Das ist die Kirche in den Palisades, die auch eine schöne Sonntagsschule und Schule beherbergte – und es ist das Gebäude, das mir vor 25 Jahren zur Nüchternheit verhalf.“ Dazu veröffentlichte sie ein Foto des völlig niedergebrannten Gebäudes. Neben der Kirche sei wohl auch eine Fraueneinrichtung durch das Feuer zerstört worden, in der Jamie Lee Curtis vielen Menschen begegnet sein soll, die sie auf dem Weg aus der Sucht unterstützt haben sollen.

Seit Jahren lebt Ralf Möller in Santa Monica, aber so was? Habe er noch nie erlebt

Der deutsche Schauspieler Ralf Möller wiederum, der seit Jahren hier lebt, musste laut Bild in der Nacht zu Mittwoch seinen Wohnkomplex in Santa Monica verlassen. „Das habe ich so alles in mehr als 30 Jahren hier in den USA noch nie erlebt. Die Situation ist eine Katastrophe. Die heißen Wüstenwinde fachen die Flammen auf wie ein Föhn, der in die heiße Glut gehalten wird“, sagte er. Auf seinem Instagram-Account dokumentierte Möller das kalifornische Feuer. Zu sehen sind Rauchwolken, die sich über Kilometer erstrecken.

Die Verluste sind enorm. Aber die Verluste für andere, weniger prominente und finanzkräftige Personen dürften noch größer sein – dessen sind sich auch die prominenten Einwohner der betroffenen Gegenden bewusst. „Mein Herz und meine Gebete gelten jenen Familien, die von den Bränden betroffen sind“, schrieb Paris Hilton bei Instagram. „Jene Menschen, die ihre Häuser, ihre Erinnerungen und ihre geliebten Haustiere verloren haben. Ich fühle mit all denen, die noch immer in Gefahr sind oder größere Verluste beklagen.“ Sie dankte den Einsatzkräften und versprach finanzielle Unterstützung. In der Katastrophe hält man zusammen.