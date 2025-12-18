Jonathan R. reißt die Augen auf. Als könne er überhaupt nicht fassen, dass ausgerechnet er schuld sein soll an den verheerenden Waldbränden vor knapp einem Jahr in Los Angeles. Bei den Southern California Wildfires wurden insgesamt mehr als 18 000 Gebäude zerstört, der Sachschaden liegt bei mehr als 100 Milliarden Dollar.
Prozess in Los AngelesDer mutmaßliche Brandstifter und seine Frage an Chat-GPT
Knapp ein Jahr nach dem Feuer in Los Angeles ist in Pacific Palisades kaum ein Haus wiederaufgebaut. Das liegt auch an der ungeklärten Schuldfrage: Kann der größte Brand wirklich einem einzigen Mann zur Last gelegt werden?
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
Anklage nach Bränden in L. A.:Tragen die gefeierten Helden eine Mitschuld an der Feuerkatastrophe?
Im Januar hatten die schlimmsten Brände in der Geschichte von Los Angeles gewütet. Jetzt ist klar: Ein Uber-Fahrer wird wegen Brandstiftung angeklagt. Noch brisanter aber sind die Vorwürfe gegen die Feuerwehr.
