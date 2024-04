Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es klingt ein bisschen nach "Ocean's Eleven", der Gentlemen-Gauner-Komödie mit George Clooney und Brad Pitt. Oder nach der spanischen Netflix-Serie "Haus des Geldes", in der eine Bande Milliarden aus der Banknotendruckerei klaut. 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) in Bar, und zwar in Form von 100-Dollar-Noten, sind am Ostersonntag aus dem Geldlager einer Sicherheitsfirma im San Fernando Valley etwa eine Autostunde nordöstlich von Los Angeles gestohlen worden - eine Tat, die so detailliert geplant und präzise ausgeführt worden ist, dass er die Menschen in und um Los Angeles auch mehr als eine Woche später noch in Aufregung versetzt wie ein Hollywood-Film.