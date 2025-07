In Los Angeles ist am frühen Samstagmorgen ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge vor dem Veranstaltungs-Club „The Vermont Hollywood“ gefahren. Mehr als 31 Personen seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr der Millionenmetropole in Kalifornien mit. Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer vor dem Unfall im Wagen das Bewusstsein verloren, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte lokalen Medien.