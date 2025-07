Nach der Fahrt in eine Menschenmenge in Hollywood mit Dutzenden Verletzten hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen den mutmaßlichen Fahrer des Autos erhoben. Der leitende Staatsanwalt Nathan Hochman hält dem 29 Jahre alten Tatverdächtigen 74 Anklagepunkte vor, jeweils wegen versuchten Mordes und Körperverletzung in 37 Fällen. Im Falle eines Schuldspruchs droht eine lebenslange Haftstrafe. Verletzt wurden bei dem Vorfall in der Nacht zum vorigen Samstag 37 Menschen.Dem Mann wird vorgeworfen, das Fahrzeug absichtlich auf den Bürgersteig in eine Menschenansammlung vor dem Club „The Vermont Hollywood“ gelenkt zu haben. Ein Motiv wurde zunächst nicht bekannt.