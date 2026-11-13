Lori Huang ist seit 41 Jahren mit dem untreuen Nvidia-Gründer verheiratet. Im Fall einer Scheidung könnte sie eine der reichsten Frauen der Welt werden.

Die Welt lernte Lori Huang im September kennen. Da saß sie bei Donald Trumps Staatsbankett zu Ehren Xi Jinpings an einem Tisch mit dem amerikanischen und dem chinesischen Präsidenten. Man sah eine Frau mit kurzen blonden Haaren und Abendkleid neben ihrem Mann Jensen Huang, dem damaligen Chef des Chipherstellers Nvidia. Die beiden wirkten vertraut. Eben wie ein Ehepaar, das schon ewig verheiratet ist, aber endlich mal wieder etwas Aufregendes miteinander erlebt.