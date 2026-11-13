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Lori HuangSie hielt Jensen Huang den Rücken frei. Wird sie jetzt Milliardärin?

Lesezeit: 3 Min.

Lori Huang mit ihrem Ehemann Jensen Huang vor einem Staatsbankett mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Weißen Haus.
Lori Huang mit ihrem Ehemann Jensen Huang vor einem Staatsbankett mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Weißen Haus.
Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa

Lori Huang ist seit 41 Jahren mit dem untreuen Nvidia-Gründer verheiratet. Im Fall einer Scheidung könnte sie eine der reichsten Frauen der Welt werden.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Die Welt lernte Lori Huang im September kennen. Da saß sie bei Donald Trumps Staatsbankett zu Ehren Xi Jinpings an einem Tisch mit dem amerikanischen und dem chinesischen Präsidenten. Man sah eine Frau mit kurzen blonden Haaren und Abendkleid neben ihrem Mann Jensen Huang, dem damaligen Chef des Chipherstellers Nvidia. Die beiden wirkten vertraut. Eben wie ein Ehepaar, das schon ewig verheiratet ist, aber endlich mal wieder etwas Aufregendes miteinander erlebt.

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