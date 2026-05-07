Lange Zeit machte sich Jake keine Gedanken über sein Äußeres. Wieso auch, er hatte mehr als 45 Kilo abgenommen, war dünn, hatte sein Übergewicht überwunden. 2024 datete Jake zum ersten Mal in seinem Leben. „Das endete kläglich.“ Er dachte, etwas sei falsch mit ihm, suchte online und blieb in Foren hängen mit Menschen, zum Großteil jungen Männern, die „besessen von Aussehen“ waren. Und sich „Looksmaxxer“ nannten. So schildert es Jake per E-Mail, er ist heute 21, lebt im Mittleren Westen der USA und studiert Linguistik. Auf Reddit, einer Plattform für anonyme Beichten, schrieb er kürzlich, wie „Looksmaxxing“ sein Leben ruiniere. Er möchte seinen echten Namen darum nicht öffentlich nennen.