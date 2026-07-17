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Longevity-BewegungDoch nicht unsterblich?

Lesezeit: 7 Min.

„Ich bin keine Person, ich bin ein Konzept“: Bryan Johnson, hier bei einem Vortrag im März 2025.
„Ich bin keine Person, ich bin ein Konzept“: Bryan Johnson, hier bei einem Vortrag im März 2025. Hubert Vestil/SXSW Conference & Festivals/Getty Images

Bryan Johnson will ewig leben, dafür optimiert er seinen Körper mit Pillen und Injektionen. Nun gab die Lichtgestalt der Longevity-Bewegung eine Erkrankung bekannt. Ist er gescheitert? Annäherung an einen Unbeirrbaren.

Von Felix Hütten und Marcel Laskus

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Der Videochat beginnt. In der Kachel erscheint ein sehr reicher Mann mit sehr glatter Haut. Auf den Ohren: Kopfhörer mit Kabeln, sie kosten keine 20 Dollar. Sein Understatement hat jedoch wenig damit zu tun, dass es inzwischen wieder cool ist, auf teure kabellose Kopfhörer zu verzichten. Luxus ist etwas Nebensächliches für Bryan Johnson. Mit einem höflichen, fast scheuen Lächeln sagt er: „Es ist zwar nicht erwiesen, dass es schädlich ist, aber wo immer ich potenzielle Risiken ausschließen kann, tue ich das auch.“ Ob ihm Bluetooth-Kopfhörer schaden könnten, wisse er nicht. Also verzichtet er lieber ganz auf die Technologie.

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