Der Videochat beginnt. In der Kachel erscheint ein sehr reicher Mann mit sehr glatter Haut. Auf den Ohren: Kopfhörer mit Kabeln, sie kosten keine 20 Dollar. Sein Understatement hat jedoch wenig damit zu tun, dass es inzwischen wieder cool ist, auf teure kabellose Kopfhörer zu verzichten. Luxus ist etwas Nebensächliches für Bryan Johnson. Mit einem höflichen, fast scheuen Lächeln sagt er: „Es ist zwar nicht erwiesen, dass es schädlich ist, aber wo immer ich potenzielle Risiken ausschließen kann, tue ich das auch.“ Ob ihm Bluetooth-Kopfhörer schaden könnten, wisse er nicht. Also verzichtet er lieber ganz auf die Technologie.