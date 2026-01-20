Eine der beliebtesten geführten Besichtigungstouren Londons ist der sogenannte „Ripper Walk“. Drei zentrale Stationen sind Durward Street, Hanbury Street und Mitre Square. Sie alle liegen im Ost-Londoner Stadtteil Whitechapel und sind Tatorte, Schauplätze der Morde des vielleicht berühmtesten Serienmörders der Geschichte, Jack the Ripper.