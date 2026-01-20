Zum Hauptinhalt springen

KriminalitätLondon, die Hölle auf Erden – also nur für Trump-Anhänger

Lesezeit: 3 Min.

Laut Trump und Gleichgesinnten versinkt London gerade in ungehemmter Kriminalität. Hier eine eher unverdächtige Straßenszene aus Whitechapel.
Laut Trump und Gleichgesinnten versinkt London gerade in ungehemmter Kriminalität. Hier eine eher unverdächtige Straßenszene aus Whitechapel. (Foto: IMAGO/Zoonar.com/Juan Jimenez/IMAGO/Zoonar)

Maga-Influencer zeichnen London als apokalyptische Kampfzone. Neue Zahlen zeigen: Die Verbrechensrate der Stadt ist statistisch so niedrig wie noch nie. Doch die Abneigung Donald Trumps fußt wohl ohnehin auf Persönlichem.

Alexander Menden

Eine der beliebtesten geführten Besichtigungstouren Londons ist der sogenannte „Ripper Walk“. Drei zentrale Stationen sind Durward Street, Hanbury Street und Mitre Square. Sie alle liegen im Ost-Londoner Stadtteil Whitechapel und sind Tatorte, Schauplätze der Morde des vielleicht berühmtesten Serienmörders der Geschichte, Jack the Ripper.

