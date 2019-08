5. August 2019, 18:48 Uhr London Schock in der Tate Modern

Auf der Aussichtsplattform des Kunstmuseums ist es vor den Augen vieler Touristen zu einer schockierenden Tat gekommen: Ein Teenager warf einen Sechsjährigen über das Geländer in die Tiefe.

Von Cathrin Kahlweit

Am Dienstagmorgen ist die Tate Modern am Südufer der Themse, eines der berühmtesten Museen der Welt, wieder geöffnet. Auf der Uferpromenade singen Straßenkünstler zur Gitarre, Touristen bummeln über die Millennium Bridge auf das historische Gebäude mit dem charakteristischen Schornstein und dem grauen, turmhohen Anbau zu. Zigtausende zieht es täglich in die Dauerausstellungen, zur Zeit streben besonders viele Fans in die neue Schau des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson. Der Betrieb geht also weiter, the show must go on, als wäre nichts gewesen, die Polizei hat das Gebäude wieder freigegeben.

Dabei hatte am Vortag ein grauenhaftes Ereignis die Abläufe in der Tate für kurze Zeit gestoppt, die Besucher erschüttert, das Personal schockiert: Am Montagnachmittag hatte, ohne jede Vorwarnung, urplötzlich ein 17-jähriger Teenager auf der Aussichtsplattform im zehnten Stock des Blavatnik-Gebäudes, eines modernen Anbaus, einen sechsjährigen Jungen aus den Armen seiner Mutter gerissen - und über das Geländer in die Tiefe geworfen. Das Kind kam im fünften Stock auf, schwer verletzt, die fassungslose Mutter schrie wieder und wieder: "Das ist mein Sohn, das ist mein Sohn", bevor sie zum Fahrstuhl rannte.

Besucher hielten den jungen Mann, der sich nach Angaben von Zeugen nicht wehrte und völlig passiv dagestanden haben soll, fest, bis die Polizei kam. Rettungskräfte stabilisierten derweil das Kind, das dann mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht wurde. Es soll mittlerweile außer Lebensgefahr sein. Gegen den 17-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft.

Über das Motiv oder des mutmaßlichen Täters ist nichts bekannt

Was war geschehen? Die Polizei schweigt. Sie hatte umgehend alle Ausgänge des Museums geschlossen, die Zeugen vernommen. Offenbar, berichten britische Medien, war der junge Mann, der das Kind in die Tiefe schleuderte, von den Beamten zuerst irrtümlich für einen Angehörigen gehalten, dann aber von einem wütenden Zeugen der Tat angegriffen worden. Er soll daraufhin, zum eigenen Schutz, in einer Toilette eingesperrt worden sein, bevor er weggebracht wurde.

Über das Motiv oder eine mögliche psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters ist nichts bekannt. Boulevardmedien berichten, er habe bei seiner Verhaftung gesagt, "das alles" sei "die Schuld der sozialen Dienste". Er soll, soweit bekannt ist, das Opfer nicht gekannt haben.

Eine Frau, die sich zur Tatzeit gemeinsam mit der Mutter des Sechsjährigen und vielen anderen Familien auf der Aussichtsplattform im zehnten Stock aufgehalten haben soll, sagte später der Times, der Teenager habe sich vor der Tat auffällig benommen. Er sei, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, auf und ab gegangen und habe Menschen, vor allem Kinder, regelrecht verfolgt. Sie habe sich gestalkt gefühlt und ihre Kinder angewiesen, sich von dem seltsamen jungen Mann fernzuhalten. Wenige Sekunden später habe sie die Mutter des Opfers brüllen hören. Panik sei ausgebrochen, Museumsbesucher seien zuerst von einem möglichen Terroranschlag ausgegangen und in alle Richtungen geflüchtet. Erst als die Rettungskräfte kamen und sich um Kind und Mutter kümmerten, habe sich die Lage beruhigt. Die Aussichtsplattform im Blavatnik Building bleibt während der Ermittlungen vorerst geschlossen.