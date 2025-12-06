Die britischen Kronjuwelen, Höhepunkt in der Ausstellung im Tower of London, wurden attackiert. Der Polizei zufolge soll jemand Lebensmittel auf die Vitrine mit der „Imperial State Crown“ geworfen haben. Vier Menschen seien festgenommen worden. Es scheint sich um eine politische Protestaktion zu handeln – inklusive Bekennervideo.

Die Zeitung The Telegraph veröffentlichte zunächst ein Bild, das während des Angriffs entstanden sein soll. Zu sehen ist, wie eine gelbliche Flüssigkeit auf die Vitrine geschüttet wird. Der Zeitung zufolge handle es sich um Crumble, eine Art Streuselkuchen, mit Vanillesoße.

The Telegraph verweist außerdem auf ein Geständnis: Auf X hat sich eine Aktivistengruppe namens „Take Back Power“ zu der Protestaktion bekannt. Ein Video zeigt die Aktion, anschließend halten zwei Personen vor der Vitrine ein Banner mit der Aufschrift „Die Demokratie ist zusammengebrochen – Besteuert die Reichen“ („Democracy has crumbled - Tax the rich“) hoch.

Eine der beiden Aktivistinnen im Video spricht über Obdachlose, die auf der Straße sterben würden, während Reiche ihren Reichtum horten. Außerdem fordert sie einen Bürgerrat, „ein Haus des Volkes“, wie sie sagt, das dann die Reichen besteuern und Großbritannien reformieren könnte.

Das Video legt nahe, dass während der Aktion keine besonders große Aufregung im Raum entstand. Eine Sicherheitskraft schreitet ein und spricht in ihr Funkgerät. Die Aktivistengruppe beschreibt sich selbst als gewaltfreie, zivile Widerstandsbewegung.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London, der nun erst einmal geschlossen bleibt. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Ihr Wert ist nicht messbar. Sie wird beispielsweise auch bei der Eröffnung des Parlaments getragen.